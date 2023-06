Adolfo Aguilar rememora el emotivo momento en el que reveló su orientación sexual a sus padres

08/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adolfo Aguilar compartió su experiencia personal en una entrevista con Renzo Schuller en su canal de YouTube, donde reveló detalles sobre el momento en que reveló su orientación sexual a sus padres. A principios de 2022, el actor decidió hacer pública su homosexualidad y desde entonces ha mantenido una actitud abierta al respecto.

La emotiva confesión de Adolfo Aguilar

Durante su participación en el programa de YouTube "Schullerias", Adolfo Aguilar fue cuestionado sobre un momento que marcó un antes y un después en su vida. El expresentador de "Yo soy" mencionó que ese momento crucial fue cuando decidió confesarle a su padre sobre su orientación sexual. "Un minuto... cuando le dije a mi papá que era gay. Eso fue hace 20 años".

El reconocido director compartió que a los 30 años tomó la valiente determinación de revelar su homosexualidad a su padre, con quien mantenía una relación especial. "Fue muy duro. Yo pasaba por mi primera depresión y él estaba muy preocupado. Yo tenía una conexión bien extraña con él. Yo tenía depresiones y él las sentía".

"Fui donde mi papá y estaba con mi mamá. Yo estaba sentado y llorando le dije: 'Sé que estás preocupado por mí, de pronto estoy pasando por una depresión muy dura porque he terminado con una persona, un chico. Es un hombre, tú lo conoces. Soy gay y me gustan los hombres'", añadió.

Adolfo Aguilar rememoró que la reacción inicial de su padre fue dirigirse a su madre y preguntarle si ella tenía conocimiento de los sentimientos de su hijo. "Ella dijo que sí", señaló el productor, para luego continuar relatando sobre la actitud que tomó su papá. "Se quedó callado, me miró, lloró y me dijo: 'Cómo no voy a querer al mejor de... y se quedó callado'".

El intérprete afirmó que en ese instante experimentó una sensación de "liberación" y que nunca volvieron a discutir el tema. "Mi papá murió a los años y no sé realmente qué sintió él, pero fui feliz al contarlo porque estaba más tranquilo con mi vida. Solo quería que él lo sepa", concluyó.

La vez que Adolfo Aguilar se declaró homosexual

En enero de 2022, el reconocido y querido presentador de la televisión peruana, Adolfo Aguilar, decidió revelar públicamente su homosexualidad. A pocos días de estrenar su unipersonal titulado "¿Por dónde salgo?", el exconductor de "Yo soy" expresó su deseo de presentarse ante sus seguidores tal y como es, sin ocultar ningún secreto.

"Hace mucho tiempo 'salí del clóset' con mi familia y mis amigos, con mi entorno, y ahora he decidido hacerlo frente al público", señaló.

Además, el reconocido actor y productor de televisión, Adolfo Aguilar, expresó su esperanza de que al compartir abiertamente su orientación sexual, pueda brindar apoyo a otras personas para que puedan aceptar su propia identidad sin juzgarse ni temer a las críticas.