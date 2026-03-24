Ale Baigorria estaría por viajar a Argentina para comprobar la infidelidad de Said Palao: "Está desesperada"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, según Onelia Molina. La empresaria se encontraría desesperada por comprobar si realmente su esposo, Said Palao, le fue infiel durante el fin de semana que estuvo en Argentina e incluso estaría pensando viajar para hablar con los modelos y pagarles para que le cuenten la verdad de lo sucedido.

Onelia afirma que Alejandra está desesperada

En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Onelia confesó que Said Palao le habría sido infiel a Alejandra durante su viaje de despedida de soltero en marzo de 2025. Por ello, la fiesta en el yate y la casa de campo en Argentina, ocurrida hace dos semanas, sería la segunda vez que el chico reality traiciona a la empresaria.

Debido a todo lo expuesto, Onelia afirmó que habló con Alejandra y que ella se siente desesperada y en busca de respuestas sobre la presunta infidelidad de Said. "Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar para que le digan ", señaló al reportero de Magaly.

En esa misma línea, aseguró que Baigorria estaría interesada en tener pruebas fehacientes de la infidelidad de Said, para lo cual no escatimaría en gastos e incluso estaría pensando viajar al extranjero para conseguir las respuestas que necesita.

"Ella está desesperada, quiere una prueba, está cegada . Quiere ver 'chape', besos, imágenes fuertes. Ella paga lo que sea; quería irse a Argentina y todo ", contó Onelia, quien también dijo ser consciente de que Alejandra quiere salvar su matrimonio como sea.

"Siento que ella va a querer volver y salvar eso como sea, porque es su sueño. Está tan desesperada que está dispuesta a pagar a todas las chicas para que hablen. Me dijo: 'Yo me quiero ir y buscar a las chicas, preguntarles si necesitan dinero, lo que sea'" , concluyó.

Said habría sido infiel en su despedida de soltero

Según informó el programa Magaly TV, la firme, Onelia se comunicó con uno de sus reporteros para contar nuevos detalles sobre el viaje que el grupo de amigos hizo a Medellín el año pasado, para celebrar la despedida de soltero de Said. Allí también habrían estado acompañados de mujeres, a las cuales Onelia calificó como "damas de compañía".

Sin embargo, lo más polémico fue cuando confesó que Said habría estado con otras mujeres en su Airbnb en Medellín. "En el Airbnb ahí pasaron cosas, y en la despedida de Said también. O sea, esa fue la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos", le dijo al reportero de Magaly.

En medio de rumores y declaraciones, Alejandra Baigorria afrontaría una fuerte crisis personal marcada por la incertidumbre. Su necesidad de respuestas reflejaría el impacto emocional de la situación, mientras intenta confirmar la verdad y decidir el futuro de su relación con Said Palao en las próximas semanas.