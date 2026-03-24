Onelia Molina asegura que Said Palao "HIZO DE LAS SUYAS" en viaje a Colombia con sus amigos

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao se encuentra en el ojo de la tormenta desde la semana pasada, cuando en el programa Magaly TV, La Firme lo ampayaron en una fiesta, a bordo de un yate en Argentina, acompañado de varias mujeres.

Hoy martes 24 de marzo, Magaly Medina compartió un nuevo avance en redes sociales. En el adelanto, Onelia Molina hace revelaciones inéditas sobre el viaje que Said Palao realizó junto a Mario Irivarren a Colombia.

Nuevo avance del programa de la urraca

Según la influencer, el aún esposo de Alejandra Baigorria habría tenido un comportamiento inapropiado en el viaje que realizó junto a Patricio Parodi, Mario Irivarren y Francho Sierralta antes de casarse.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. Son literal, chicas de compañía. Si supieran que en Medellín se portaron peor, Said hizo de las suyas", expresó Onelia en el avance.

Las confesiones de Onelia Molina

Magaly Medina mostrará en exclusiva declaraciones de la combatiente Onelia Molina sobre un viaje que realizó Said Palao junto a su grupo de amigos a Colombia hace unos meses. Según detalló la chica reality, ella tiene información confidencial sobre esto y lo contó todo ante el reportero de "Magaly TV, la firme".

La influencer confesó tener el nombre de las mujeres que habrían acompañado a "los cuatro fantásticos" en este viaje, revelando que Said Palao habría traicionado a la "Gringa de Gamarra".

Avance del lunes 23 de marzo

Cabe precisar que en la edición del lunes 23 de marzo de "Magaly TV, la firme", la conductora de televisión anunció que revelaría más datos sobre los implicados en el reciente viaje al país gaucho y dejó a muchos en suspenso.

"¡Mañana en Magaly TV, La Firme! Una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del 'operativo Argentina'", se le escucha decir al narrador.

La "Urraca" hizo un análisis de todo lo que ha pasado el fin de semana, luego de que Said le pidiera perdón públicamente a Alejandra y ella confesara que se está tomando un tiempo para procesar lo sucedido y tomar una decisión sobre la familia que ha estado construyendo con él.

Incluso, le recomendó a Alejandra que siga los consejos que alguna vez escribió en un libro que publicó luego de terminar su relación con Mario Hart. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando presentó el nuevo avance de su programa de mañana, que promete dar mucho de qué hablar.