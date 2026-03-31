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Momento de tensión

Alejandra Baigorria SE QUIEBRA al responder críticas de Magaly Medina a su nuevo negocio: "Eso ya es maldad"

En el encuentro con la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez, la empresaria se mostró afectada y defendió su negocio, luego de los cuestionamientos realizados por Magaly Medina en su programa.

Alejandra Baigorria SE QUIEBRA al responder críticas de Magaly Medina
Alejandra Baigorria SE QUIEBRA al responder críticas de Magaly Medina Composición Exitosa

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 31/03/2026

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En su regreso de Estados Unidos, Alejandra Baigorria, no pudo ocultar su profunda indignación ante las críticas hacia su proyecto y la labor social, evidenciando un claro malestar por las dudas sembradas sobre su integridad emprendedora.

Encuentro tenso con la prensa 

El encuentro con los medios en el Aeropuerto Jorge Chávez fue tenso, y Baigorria dejó ver su lado más vulnerable al quebrarse ante las cámaras mientras respondía sobre la controversia que rodea su iniciativa. 

Con notable incomodidad y visiblemente afectada, la exchica reality enfatizó que los comentarios de la "Urraca" le duelen profundamente debido a que tocan dos fibras sensibles en su vida: su trayectoria empresarial y su compromiso con la ayuda social.

"Soy una mujer trabajadora independientemente de lo que me pase en mi vida personal", declaró.

La empresaria manifestó que acepta la diversidad de opiniones, pero rechazó los señalamientos que, a su juicio, buscan perjudicarla

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 "Yo estoy perfectamente de acuerdo que ustedes tengan una opinión, pero muy diferente es querer destruirme. Eso es diferente. Eso es maldad, eso ya es maldad. Yo felizmente tengo mi corazón lleno de Dios y de ayuda", sostuvo.

Alejandra responde a Magaly por criticar su proyecto de ayuda social

Durante el encuentro con los medios, Baigorria se apresuró a aclarar el origen de su emotividad, garantizando que su reacción responde exclusivamente a las críticas de Magaly Medina y descartando cualquier vínculo con su actual estado sentimental.

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"Y por si acaso no se me entrecorta la voz por nada más que por lo que me está haciendo esa mujer. Ella va a decir: 'No, que eso no te he hecho yo'. No, sí me estás haciendo, porque te estás metiendo con mi negocio, al cual yo me saco la mugre, diciendo que hay una obra social de un sol. A ver si ella también hace una obra social, pues a ver. Ya me cansé, ya", expresó la empresaria.

Antes de retirarse, la empresaria también reafirmó su compromiso con futuras acciones solidarias, como la construcción de canchas de fútbol y el acceso al agua en zonas vulnerables.

"Destrúyeme, hagan lo que quieran, pero no se metan con mis negocios, que es lo que yo más amo y lo que a mí me cuesta. Y por eso me pongo así", concluyó.

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La controversia se encendió después de que Magaly Medina cuestionara en su programa la transparencia y los fines de la rifa organizada por Baigorria. La conductora sugirió que la causa social podía ser una estrategia de marketing para aumentar los ingresos personales de la empresaria.

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