Reconocida INFLUENCER peruana fue hospitalizada de emergencia tras grave caída de un caballo

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una querida y reconocida influencer peruana generó preocupación entre sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia tras caer de un caballo. A través de sus redes sociales dio a conocer su estado de salud actual. ¿De quién se trata?

Influencer peruana cayó de un caballo: Fue hospitalizada

Lo que prometía ser una actividad sin mayores contratiempos terminó en un inesperado suceso para la influencer Carolina Braedt. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido, compartió un video e imágenes del preciso momento en que sufre la aparatosa caída mientras montaba a su caballo llamado Igor.

La conocida fashion bloger calificó el hecho como "gajes del oficio". De acuerdo a lo revelado en su post en Instagram, la joven tuvo que ser ingresada de emergencia a un centro de salud local tras el accidente en su práctica de equitación, que según detalló, le dejó "tres costillas rotas".

En una de las escenas se ve a la joven perder el control de su caballo y terminar cayendo de la silla de montar. Este caso generó la preocupación de sus seguidores, quienes esperaban su pronta recuperación.

"Mi primer (y esperemos último) accidente con mi Igorcito. Les estoy escribiendo desde mi cama en absoluto reposo, bebés, acá descansando para que mis tres costillas rotas se peguen lo antes posible", escribió en un inicio respecto al hecho.

Estado de salud de la influencer Carolina Braedt

Ante las constantes preguntas y preocupación de sus seguidores en redes sociales, Carolina Braedt indicó que ya se encuentra en su casa tras recibir atención médica. Asimismo, precisó que debido a la magnitud de la herida, deberá hacer una breve pausa a sus actividades cotidianas, aunque no dudará en seguir alegrando a todos con un par de recetas y consejos que ya tenía grabado antes del accidente.

"...(no se preocupen que seguiré aquí en casita jeje) las amo gracias por todos sus mensajes me han llenado de amor, ya les iré contando mi progreso", agregó en redes.

Pero no todo quedó ahí, ya que la influencer peruana también precisó que irá mejorando no solo gracias a los cuidados médicos que recibió, sino porque en casa tiene el apoyo incondicional de su pareja Javier Millership, a quien en unas fotos se le ve atendiéndola con mucho amor para su pronta recuperación.

Otras escena que captó la atención fue que la joven se mostró preocupada por cómo estaba su caballo Igor: mostró un chat de WhatsApp enviado desde la ambulancia que la llevada al nosocomio para atender sus costillas rotas por la caída.

Carolina Braed tras caída de un caballo.

Desde que se dio a conocer la noticia del accidente de la influencer peruana Carolina Braed tras caer de un caballo, figuras del medio han expresado sus deseos de pronta recuperación a través de mensajes de aliento.