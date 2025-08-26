Bad Bunny y Belinda elevan la temperatura al bailar sensualmente "Perro negro" durante concierto

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny y Belinda sorprendieron a miles de asistentes cuando se unieron en un baile cargado de sensualidad sobre el escenario. Al ritmo de "Perro negro", la pareja de artistas elevó la temperatura del concierto y provocó que el público estallara en gritos y aplausos.

El sensual baile Bad Bunny y Belinda

La noche prometía ser explosiva con la residencia de Bad Bunny en su tierra natal, pero nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la semana.

bad bunny cantándole a belinda la canción en donde la menciona es tan correcto 🤌🏻 pic.twitter.com/ALElub2zPT — vale 🏹 (@flawlessbeli) August 25, 2025

Todo ocurrió cuando el 'Conejo Malo' interpretaba "Perro negro", uno de los temas más aclamados de su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, donde comparte créditos con Feid.

Fue en ese preciso instante cuando el artista puertorriqueño se dirigió directamente a Belinda, quien disfrutaba del show desde la primera fila. Benito no dudó en cantar la línea que lleva su nombre: " Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda ".

La reacción fue inmediata: gritos, aplausos y celulares levantados para registrar el momento que segundos después ya era viral.

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que Belinda, con su actitud enérgica y segura sobre la pista, llegó a poner nervioso al propio Bad Bunny.

Los videos no tardaron en multiplicarse en Instagram y X, donde se hablaba de "química total" entre los dos cantantes. Incluso, algunos fans mexicanos bromearon pidiendo que ya se vuelvan novios, mientras otros soñaban con una futura colaboración musical.

Bad Bunny suma lenguaje de señas a sus shows

El reconocido artista puertorriqueño Bad Bunny marcó un hito en la música al incluir a un intérprete de lenguaje de señas en las próximas fechas de su Debí Tirar Más Fotos Tour, un gesto histórico que arrancó en su natal Puerto Rico.

La iniciativa del intérprete de "Tití me preguntó" fue recibida con euforia en redes sociales, donde sus seguidores celebraron que sus conciertos se conviertan en una experiencia más inclusiva.

Si bien la industria musical aún tiene mucho camino por recorrer en cuanto a accesibilidad, este gesto marca un precedente importante y abre la puerta a cambios positivos.

La presentación de Bad Bunny junto a Belinda dejó claro por qué ambos son considerados referentes de la música y el espectáculo. Su interpretación de "Perro negro" con un baile cargado de sensualidad elevó la temperatura del concierto y se convirtió en uno de los momentos más comentados por el público y en redes sociales.