Betina Onetto recuerda con nostalgia a Ricky Tosso a 9 años de su partida: "Te adoro, te extraño"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricky Tosso, uno de los actores más queridos de la escena peruana, falleció el pasado 11 de septiembre de 2016. A nueve años de su fallecimiento, su inseparable amiga Bettina Onetto lo recordó con nostalgia a través de un conmovedor video publicado en redes sociales.

Betina Onetto recuerda con nostalgia a Ricky Tosso

La carismática humorista Bettina Onetto fue una de las más afectadas con la partida de Ricky Tosso debido a que trabajaron mucho tiempo juntos en el sintonizado y fenecido programa 'Risas y Salsa', así como shows en teatros.

En tal sentido, la actriz recurrió a su cuenta oficial de Facebook para publicar un video en el recopila algunas fotografías junto a su amigo cuando trabajaban juntos, demostrando que tuvieron una inseparable amistad que prevalece tras la partida de Tosso.

"Un año más de tu partida . Te adoro, te extraño. tu partida fue el 11 de septiembre de 2016", escribió en la descripción del post publicado en sus redes sociales.

Vale recordar que, Bettina Onetto fue la primera persona en anunciar el sentido deceso del papá de Stefano Tosso en la madrugada del 11 de septiembre de 2016. "MI HERMANO partió. Es confirmado. Ricky ya no esta, se fue, es demasiada la tristeza, jamás publicaría una falsa información sobre mí hermano", fue su sentido mensaje.

El sensible fallecimiento de Ricky Tosso

El recordado actor y director de teatro Ricky Tosso partió a la eternidad a los 56 años tras una larga batalla con el cáncer y luego de estar varias semanas internado por un cuadro de neumonía, el 11 de septiembre de 2016.

El entrañable comediante nació en el seno de una familia de artistas, su padre fue don Ricardo Tosso recordado por el programa Mipayachi, mientas que su madre fue la actriz Angélica Febres. Saltó a la fama luego de integrar el programa 'Los Detectilocos' en 1984. Y dio un gran paso al formar parte del elenco de 'Risas y Salsa'.

Su proyecto personal más importante fue 'Teatro desde el teatro'. Además, participó en varias novelas nacionales entre las que destacan 'Leonela', 'Isabella, mujer enamorada' y 'Mis tres Marías'. De igual manera, Ricky Tosso actuó en las películas 'Muero por Muriel' y 'Peloteros'.

A nueve años de la partida de Ricky Tosso, su inseparable amiga y colega Bettina Onetto recurrió a sus redes sociales para recordarlo con nostalgia mediante la publicación de un video y un conmovedor mensaje.