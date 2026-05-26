Brian Rullan destruye a Laura Spoya por confirmar saliditas con su 'colágeno': "Perdió mi respeto hace mucho"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación entre Bryan Rullan y Laura Spoya volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo. Esta vez, el empresario mexicano sorprendió al pronunciarse con dureza sobre la ex Miss Perú, luego de que ella oficializara su cercanía con Sebastián Gálvez, conocido públicamente como su "colágeno". Sus comentarios rápidamente generaron revuelo en redes sociales y programas de entretenimiento.

Todo ocurrió tras una conversación difundida por el programa de espectáculos donde Rullan habló sobre el proceso de divorcio que mantiene con la conductora de televisión. El mexicano dejó entrever que desea cerrar definitivamente esta etapa de su vida y mostró una actitud fría y distante hacia la madre de sus hijos. Además, evidenció incomodidad por la exposición mediática que rodea la nueva etapa sentimental de Spoya.

Lo que más llamó la atención fueron las fuertes expresiones que utilizó al referirse a la modelo peruana. Bryan Rullan dejó claro que el cariño y admiración que alguna vez sintió por Laura Spoya quedaron en el pasado. Incluso, deslizó que perdió completamente el respeto por ella hace bastante tiempo, lo que evidenciaría que la relación terminó en medio de profundas diferencias personales y emocionales.

Por su parte, Laura Spoya prefirió mantener una postura más calmada frente a la situación. La conductora aseguró que ambos continúan con sus vidas por separado y que cada uno tiene derecho a rehacer su camino sentimental. Mientras tanto, la relación de Spoya con Sebastián Gálvez sigue dando de qué hablar y mantiene la atención del público sobre esta mediática ruptura.