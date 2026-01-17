¡Chabuca eterna! Retratan imagen de la compositora de "La Flor de la Canela" sobre la arena de una playa de España

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Su legado inmortal no conoce fronteras. Hablar de la mítica Chabuca Granda es hablar de historia pura y qué mejor manera que rendirle homenaje con las bondades de la naturaleza y el talento humano.

A más de 40 años de su partida, la imagen de la compositora del clásico "La Flor de la Canela" ha sido retratada sobre la arena de una playa en España, despertando el asombro en las redes de miles de connacionales, quienes veneraron a la que consideran: la mayor artista peruana de todos los tiempos.

Homenaje a horas del aniversario de Lima

La ciudad de Lima está próxima a cumplir 491 años de fundación. La capital peruana merecía un regalo acorde a su relevancia, así lo entendió Germán Cedano Mungrut, un artista plástico que radica en el país ibérico desde hace años, y que esperó este momento para darle a Lima un presente más que significativo o de consciencia, como él mismo lo describe.

"Soy limeño, siento como una responsabilidad también de entregar mi trabajo a la ciudad donde me eduqué, donde crecí. Me dedico al arte de arena hace aproximadamente nueve años e ido perfeccionado los rostros realistas así gigantes, entonces para esta ocasión (...) pensé que para Lima estaba bien hacer una artista emblemática, además ha inspirado a millones a nivel mundial", comentó a Canal N.

En ese sentido, señaló que demoró aproximadamente cinco horas en realizar la obra de arte usando rastrillos; no obstante, con el aumento de la marea, las olas terminaron por arrastrar la imagen, habiendo causado un enorme sentimiento respeto por parte de los peruanos presentes en San Sebastián.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que el artista nacional realiza una obra similar, anteriormente hizo lo propio con otras figuras mundiales de la música, como, por ejemplo, John Lennon, Jim Morrison y Mercedes Sosa.

¿Quién fue Chabuca Granda?

María Isabel Granda y Larco, conocida artísticamente como Chabuca Granda, es la compositora y cantautora peruana más universal. Su legado va más allá de composiciones que han dado la vuelta al mundo como "La flor de la canela" y otras que representan a la música peruana en todo el orbe. Su labor investigadora y difusora de nuestra música constituye un legado imperecedero.

Chabuca Granda, quien adoptó Lima como su ciudad natal, pasó parte de su infancia en un rancho ubicado en la Bajada de los Baños en Barranco, lo que refuerza su vínculo con este emblemático distrito. En reconocimiento a su legado como ícono cultural del distrito, el municipio distrital decidió erigir una escultura en su honor.

La obra, tallada en piedra por el escultor ayacuchano Fausto Jaulis, fue inaugurada el 24 de octubre de 1992 en la Plazuela Chabuca Granda, cerca del Puente de los Suspiros. Adyacente a ella, se encuentra el monumento al chalán José Antonio Lavalle, quien inspiró la famosa composición de la artista.

Nacida el 3 setiembre de 1920 en Cotabambas y habiendo fallecido el 8 de marzo de 1983 en Fort Lauderdale, Estados Unidos, el legado de Chabuca Granda no conoce de generaciones, continúa más vivo que nunca.