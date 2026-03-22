¡Chape galáctico! Fabio Agostini y Kunno rompen las redes con UN BESO inesperado

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La sexta temporada de "La Casa de los Famosos" de Telemundo tiene un nuevo protagonista indiscutible: Fabio Agostini. El modelo y chico reality español no solo ha mostrado su espontaneidad y carisma en la convivencia, sino que se ha ganado la simpatía del público latino.

Su actitud directa, junto a momentos virales y su autenticidad, lo posicionan como uno de los grandes favoritos para llevarse el reality y consolidar su presencia en la televisión hispana de Estados Unidos.

Fabio Agostini le da un beso al TikToker Kunno

Fabio Agostini y TikToker Kunno dejaron en shock a muchos tras darse un intenso beso en la boca en "La Casa de los Famosos 6".

Sin embargo, el beso se llegó a dar debido a que el influencer español tuvo que cumplir su palabra y besó al creador de contenido.

"Fabio, quiero que te vayas de esta casa porque tú me dijiste cuando tu papá te había comentado que cuando si cumplías una promesa se daban la mano y eso era hombres, tú me prometiste que me ibas a dar un beso... y no lo hiciste, entonces, quiero mi beso" expresó el TikToker, acto seguido Fabio le dio un beso.

Fabio se roba el show con su personalidad

La popularidad de Fabio Agostini va más allá de los enfrentamientos. El modelo ha protagonizado escenas virales hace unas semanas al mostrar a sus compañeras una herida en su trasero provocada por un mal afeitado.

Lejos de incomodarse, Fabio lo tomó con humor y naturalidad, generando risas y consejos de depilación por parte de las participantes femeninas.

"Por afeitarme con la cuchilla, fatal. Mira. No lo hago más", bromeó delante de las cámaras.

El video del momento no tardó en circular en TikTok e Instagram, donde sus seguidores celebraron su espontaneidad con comentarios como "Fabio siendo Fabio" o "No a la censura", en referencia al mosaico que cubría la zona afectada.

El público lo respalda como favorito del reality

Fabio Agostini no es ajeno al mundo de los realities. Alcanzó la fama en Perú por su paso por "Combate" y "Esto es guerra", donde se ganó la simpatía del público por su carácter competitivo y su autenticidad.

Según creadores de contenido y portales de espectáculos, Fabio Agostini se ha convertido en uno de los participantes más seguidos y queridos de la temporada.

Las plataformas de streaming y los grupos de WhatsApp y Telegram que siguen el programa en tiempo real reportan un alza en las visualizaciones cada vez que Fabio aparece en pantalla, lo que confirma su popularidad.

