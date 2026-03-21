Tula Rodríguez revela que la operación de su hija salió bien, pero tuvo consecuencias: "Está bajando de peso"

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez compartió recientemente con sus seguidores un momento íntimo y significativo en su vida familiar, al revelar detalles sobre la operación a la que fue sometida su hija Valentina. La intervención resultó exitosa, lo que ha traído alivio; sin embargo, una consecuencia posterior ha despertado cierta preocupación en la conductora.

¿Cuál es el estado de salud de la hija de Tula Rodríguez?

En ese contexto, explicó que la adolescente atravesó una cirugía ortognática con el objetivo de corregir la simetría de su rostro. Afortunadamente, la recuperación avanza de manera favorable, lo que ha sido motivo de tranquilidad. No obstante, el proceso postoperatorio implica cuidados estrictos que han impactado en su bienestar físico.

Por otro lado, uno de los aspectos que más inquieta a la exconductora es la rápida pérdida de peso que viene experimentando su hija. Esto se debe principalmente a la dieta líquida obligatoria que debe seguir durante varias semanas, lo que limita considerablemente su ingesta habitual de nutrientes sólidos.

Ante esta situación, la también actriz ha intensificado sus esfuerzos para garantizar que Valentina reciba los nutrientes necesarios. A través de suplementos y preparaciones especiales, busca compensar las restricciones alimenticias. Aun así, reconoce que este tipo de alimentación no logra sustituir completamente una dieta equilibrada tradicional.

Asimismo, este episodio se suma a una etapa emocionalmente significativa para ambas, marcada por recuerdos recientes como la graduación de la joven, donde estuvo presente el recuerdo de su padre, Javier Carmona. Este contexto ha reforzado el vínculo entre madre e hija.

Finalmente, Tula Rodríguez continúa acompañando de cerca cada paso de la recuperación, manteniendo una actitud positiva, aunque atenta a cualquier cambio. Su testimonio refleja no solo la preocupación natural de una madre, sino también la fortaleza con la que enfrenta este proceso junto a su hija.

Hija de Rodriguez le agradece apoyo tras su operación

Pocos días después de la cirugía, Valentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una foto suya, donde luce muy sonriente, y en la descripción agradeció a todos sus seguidores por los mensajes, buenos deseos y oraciones que elevaron para que la operación a la que se sometió salga bien.

La joven también agradeció a las personas que apoyaron emocionalmente a su madre mientras ella estaba en el quirófano. Según dijo, su mamá recibió muchos mensajes reconfortantes en redes sociales por parte de sus seguidores y amigos.

De esta manera, Tula Rodríguez enfrenta este proceso con esperanza y cautela, priorizando el bienestar de su hija en cada etapa. Aunque la recuperación avanza favorablemente, la preocupación por su estado físico persiste, evidenciando el amor y dedicación con los que acompaña cada paso del camino.