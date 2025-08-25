Christian Cueva y Pamela Franco se lucen juntos y más enamorados que nunca: "Te amo hasta el fin del mundo"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El amor está en el aire. Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron últimamente en el ojo mediático tras surgir fuertes rumores de una posible ruptura de su tórrido romance. Sin embargo, este lunes 25 de agosto, ambos acabaron con las especulaciones y se juraron amor eterno en redes sociales.

Pamela Franco romántica con Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco recurrió a su cuenta oficial de Instagram para callar a sus críticos quienes afirmaban que su relación con el futbolista de Emelec había finalizado. Sin embargo, más enamorada que nunca, la intérprete viajó hasta Ecuador en busca de 'Cuevita' y se lució junto a él. Además, le dedicó románticas palabras.

"Mi amorcito qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Que nadie apague tu luz", se logra visualizar en la publicación de la artista quien en la instántanea posa sonriente al jugador y abrazados. De fondo sonaba el tema de la cantante Marisela 'Pareja ideal'.

Post de Instagram de Pamela Franco

Y como si esa demostración de amor fuese poco, Pamela compartió otra fotografía junto a su pareja, pero esta vez sellando el buen momento que atraviesan con un beso y junto al siguiente mensaje: "Te amo hasta el fin del mundo". Cabe destacar, que Franco publicó esta foto con la canción 'Hasta el fin del mundo', tema que canta junto a Christian Cueva.

En otra publicación, Pamela Franco se luce contenta junto a otras dos féminas utilizando la camiseta del club Emelec, en el que Cueva juega, en las gradillas del Estadio George Capwell, en Guayaquil.

La respuesta de Christian Cueva

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y aprovechó la ocasión para también expresarle su amor a Pamela Franco. Para ello el futbolista peruano reposteó la publicación de su pareja y al igual que ella le dedicó hermosas palabras.

"Y nadie la apagará mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida, te amo", fue lo que manifestó el popular 'Aladino' respecto a la primera publicación de la cantante norteña.

Post de Instagram de Cueva

En consiguiente, con respecto al segundo post de Pamela Franco en su cuenta oficial de Instagram, 'Cuevita' expresó: "Solo yo en tu corazón, te amo".

De esta manera, Christian Cueva y Pamela Franco se lucieron juntos en Ecuador acabando con los rumores de una supuesta ruptura amorosa. Además, ambos recurrieron a sus redes sociales para dedicarse románticas palabras y jurarse amor eterno.