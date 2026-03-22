Concierto de Sin Bandera en Lima suma nuevas localidades por alta demanda de entradas

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El dúo mexicano Sin Bandera, integrado por Noel Schajris y Leonel García, se prepara para un concierto inolvidable en Lima como parte de su gira internacional "Escenas Tour". El evento se realizará el próximo 28 de marzo en el recinto Costa 21, ubicado frente al mar, y marcará el regreso de la agrupación al país en el marco de sus 25 años de trayectoria.

La expectativa por el espectáculo ha sido tan alta que las principales localidades se agotaron rápidamente, lo que llevó a la organización a tomar medidas para que más seguidores puedan ser parte de la celebración. La respuesta del público peruano superó las previsiones iniciales, confirmando la vigencia del dúo en la escena musical latinoamericana.

Más espacio para más fans

En ese contexto, se anunció la habilitación de la Tribuna Izquierda , una nueva zona ubicada frente al mar que amplía la capacidad del recinto y ofrece alternativas adicionales para los asistentes. El precio de acceso a esta localidad se fijó en 391 soles , y las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital de Teleticket.

Repertorio esperado

El concierto incluirá clásicos como "Kilómetros" y "Sirena", además de los temas inéditos que forman parte de su reciente álbum "Escenas", publicado en febrero. Entre los lanzamientos más recientes destacan "Qué culpa tiene ella" y "Nunca", que ya circulan en plataformas digitales y forman parte de la nueva propuesta musical del dúo.

La organización adelantó que el espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y combinará escenografía, iluminación y la interpretación en vivo de los principales éxitos de Sin Bandera. El ingreso será autorizado a partir de los cinco años de edad, siempre que los menores estén acompañados de un adulto responsable y ambos cuenten con boleto para la misma zona.

Disponibilidad de entradas

Además de la nueva Tribuna Izquierda, aún quedan boletos en la Zona Platinum (399 soles) y en la Zona VIP (299 soles) . La dinámica contempla la descarga de los E-tickets dos días antes del evento, y se recordó que no se permitirá el reingreso una vez iniciado el espectáculo.

Tras su presentación en Lima, Sin Bandera continuará con su gira en ciudades de Estados Unidos como California, Las Vegas y Phoenix, además de países de Centroamérica. La dupla mantiene una sólida base de seguidores en la región, reflejada en la rapidez con la que se agotaron las principales localidades del show en Perú.

La habilitación de nuevas localidades para el concierto de Sin Bandera en Costa 21 confirma la enorme expectativa que genera su regreso a Lima. Con un repertorio que combina clásicos y estrenos, y una producción pensada para celebrar sus 25 años de trayectoria, el dúo promete una noche de romanticismo y emociones frente al mar. La apertura de la Tribuna Izquierda asegura que más fanáticos puedan ser parte de un espectáculo que ya se perfila como uno de los más recordados del año en la escena musical peruana.