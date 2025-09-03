'Curwen' anuncia su boda con Carla Campos-Salazar: "El otro año me caso"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En la reciente edición del podcast 'Habla Good', el creador de contenido Víctor Caballero popularmente conocido como 'Curwen' sorprendió a sus compañeros y a los cibernautas al revelar que contraerá matrimonio con su joven pareja Carla Campos-Salazar.

'Curwen' se alista para llegar al altar

El también periodista aprovechó el ambiente de gran expectativa que se presentó en el espacio de YouTube, tras ser el día que marcó el retorno de 'Furrey' luego de ser vícitma de un grave accidente de tránsito que lo tuvo en UCI, para dejar atónitos también al resto de sus compañeros de conducción: 'Tonino' y 'El pelado'.

Lejos de su estilo sarcástico que lo caracteriza, 'Curwen' confirmó que dará un paso importante en su relación con su enamorada pues pretende llegar al altar junto a ella y por si fuera poco, deslizó que la ceremonia tendría un invitado muy especial para ambos.

"Los tres tienen que pedir un terno porque el otro año tal vez haya una boda a la que tengan que asistir. Solamente les voy diciendo desde ahorita, desde septiembre y solamente les voy diciendo (...) El otro año me caso con Carla", manifestó con una sonrisa, mientras sus amigos aplaudían su decisión.

Por si fuera poco 'Curwen' añadió, entre risas, que Julio Guzmán, excandidato a la presidencia del Perú, estará como invitado de su boda. "Voy a traer a Julio Guzmán para que me entregue, pero corriendo", expresó.

¿Quién es la futura esposa de 'Curwen'?

La futura esposa de 'Curwen' es una modelo e influencer peruana que tras su relación con Víctor Caballero ha ganado mayor protagonismo en redes sociales. Es diseñadora gráfica e ilustradora de profesión. Asimismo, es la hermana mayor de la actriz de 'Al Fondo Hay Sitio', Adriana Campos-Salazar.

Algo que llamó la atención de los cibernautas es la diferencia de edad en la pareja porque mientras el integrante de 'Habla Good' tiene 34 años, la joven creadora de contenido tiene 24, marcando una diferencia de 10 años entre ambos.

La palabra de los cibernautas

Tras la confesión de la futura boda de 'Curwen' y su enamorada Carla, los cibernautas opinaron. "Curwen embarazo a Carlita", "Será su evento canónico", "Tonino en UCI", "IRL de la boda", "Curwen es muy alucinado", fueron algunos comentarios.

De esta manera, Víctor Caballero, popularmente conocido como 'Curwen' sorprendió a más de uno tras anunciar su futura boda con la influencer y modelo Carla Campos-Salazar, en la reciente edición del podcast 'Habla Good'.