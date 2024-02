'Cuto' Guadalupe aconseja a Melissa Klug y Jesús Barco tras su separación: "Júntense y conversen"

09/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe reapareció en un programa de espectáculos para dar a conocer su punto de vista sobre la polémica separación de Melissa Klug y el jugador de Sport Boys, Jesús Barco, y aconsejarles que puedan sentarse a conversar y evaluar la posibilidad de retomar su relación por el bien de su familia.

¿Consejero del amor?

La exfigura de Universitario de Deportes tuvo buenas expresiones hacia la 'Blanca de Chucuito', calificándola de una mujer luchadora y con mucho carácter, por lo cual, lamentó que Barco no haya sabido valorarla y que ahora pida perdón públicamente, como lo hizo al usar una camiseta durante un partido de fútbol.

"Yo lo único que te puedo decir es que ella va a estar bien, la conozco, es una mujer luchadora y trabajadora, mucho carácter, mucha personalidad. La vida es así, la vida continúa, nada se detiene y ella va a seguir adelante por su hija, por sus hijos, porque uno antes de todo tiene que ser más madre que mujer", expresó.

Además, no dudó en mostrar empatía por el jugador de Sport Boys por haber 'sacado los pies del plato' sin antes recapacitar las consecuencias que dejaría la confesión de su presunta infidelidad.

"Jesús me parece un buen chico, aunque la verdad no entiendo por qué se mete a hacer cosas, sin pensar el daño que le hace a su pareja. No sé si es suficiente con su arrepentimiento público y su pedido de perdón", comentó Guadalupe.

¿Perdonar a Jesús Barco?

'Cuto' Guadalupe también resaltó que espera que Melissa Klug puedan juntarse nuevamente y arreglar las cosas con Jesús Barco para cuidar el bienestar de su hija en común, quien nació en Estados Unidos.

"Yo espero lo mejor para ellos porque yo la considero mucho a ella (...) Esperemos que se puedan juntar y conversar. La bebé está chiquita recién y eso es duro para él y su trabajo. Tiene que estar concentrado en sus cosas. Lógico que influye, tú quieres, pero tu mente está en otro lugar", señaló.

¿'Cuto' perdonó a su esposa?

Como se recuerda, el exfutbolista atravesó uno de los peores momentos de su vida, cuando su esposa Charlene fue captada, siéndole infiel con otro hombre, a fines de mayo del 2023. Sin embargo, en una entrevista dejó entrever que estaría a un paso de reconciliarse con la madre de su hijo porque siempre fue una mujer incondicional en su vida.

"Si yo vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán. En mi vida personal, nadie nunca se ha metido. (...) No sé lo que pueda pasar, y lo que tenga que pasar entenderé cuál es el mensaje. Esta persona ha estado conmigo en el momento más difícil de mi vida", comentó.

De esta manera, 'Cuto' Guadalupe dejó sorprendidos a más de uno tras no dudar en dar a conocer su punto de vista sobre la ruptura amorosa de Melissa Klug y Jesús Barco, esperando que ambos personajes puedan conversar y reflexionar sobre sus actos por el bien de su pequeña niña.