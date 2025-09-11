Dayanita confiesa que su novio Miguel Rubio la golpeó y amenazó tras descubrirle una infidelidad

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita abrió su corazón en el sillón rojo de El valor de la verdad. La actriz cómica confesó que su novio, Miguel Rubio, la golpeó y amenazó tras descubrirle una infidelidad. Pero no fue la única revelación, pues también contó que un hombre que vive con ella agredió a su madre, habló sobre drogas y respondió si trabajó como dama de compañía.

Dayanita confiesa que su novio la golpeó

En El valor de la verdad, la actriz cómica no dudó en contar lo que vivió al lado de su pareja. "Me había metido un cachetadón porque yo le había descubierto una infidelidad", reveló. La situación no quedó ahí, pues Dayanita también afirmó que él llegó a amenazarla de muerte.

Lejos de quedarse en silencio, Beto Ortiz decidió encarar al novio de la humorista, quien se encontraba presente entre los invitados. "¿Qué tienes que decir en tu defensa?", le preguntó. Miguel Rubio, lejos de dar explicaciones claras, apenas atinó a sonreír y a decir que "no pasó nada", lo que generó aún más polémica en el set.

El programa se puso más intenso cuando Dayanita confesó que ya no siente nada por su pareja y que no lo ama, aunque aseguró que él todavía la quiere. Ante esto, Beto Ortiz fue tajante y lanzó una frase que heló el ambiente: señaló que el llamado 'Maluma peruano' solo la veía como un "cajero automático".

Más secretos de Dayanita

Pero las revelaciones no se detuvieron ahí. La humorista también habló de otro episodio que golpeó a su entorno familiar. Según contó, un hombre que vive con ella llegó a agredir a su madre. "¿Y tú lo mantienes, porque no lo votas de tu casa?", cuestionó sorprendido el conductor.

Durante la grabación, Dayanita también fue consultada sobre otros pasajes ocultos de su vida. La actriz se animó a hablar sobre drogas y hasta respondió si en algún momento llegó a trabajar como dama de compañía.

El programa promete ser uno de los más comentados. ¿Cuándo y dónde verlo? Este domingo 14 de septiembre, Dayanita responderá todas las interrogantes en la emisión completa de El valor de la verdad, a través de Panamericana Televisión.

