Isabella Ladera habría filtrado sus videos con Beéle, según influencer: "Yo de esto hago dos negocios"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Oswaldo Villalobos, un conocido influencer venezolano, se conectó con el programa Ponte en la cola para hablar sobre los videos íntimos de Isabella Ladera y Beéle. Según sus declaraciones, la responsable de la filtración habría sido la propia modelo, algo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Isabella Ladera fue advertida sobre video

El influencer venezolano contó que el 9 de julio recibió un mensaje con una foto que le advertía que pronto se difundirían los videos íntimos de Isabella Ladera con el cantante Beéle. De inmediato, decidió contactarse con ambos para ponerlos en alerta.

"Ella muy relajada, en ese momento sí se preocupó y me dijo: 'Bueno, ¿pero por qué está haciendo eso?, si él ya está pegado'. En ese momento sí se preocupa y yo le aconsejé", narró Oswaldo Villalobos durante su intervención en el programa.

¿Isabella Ladera sacó provecho del escándalo?

De acuerdo con él, al inicio Isabella Ladera se mostró afectada, pero con el paso de los días habría tomado otra postura frente al escándalo. Oswaldo Villalobos aseguró que la modelo venezolana incluso utilizó la filtración a su favor.

"Le dije: 'Yo creo que lo más sensato y coherente es que tú sientes a tu familia y expliques la situación'. El 13 de julio ella lo hizo, mucho tiempo después abrió la peluquería. Ella no estaba sonando, no estaba en polémica y de repente aparece un video. Ella reacciona muy relajada y me dice: 'Yo de esto hago dos negocios'", reveló el influencer.

Además, mostró supuestas conversaciones que tuvo con Isabella Ladera en las que ella no parecía alterada por la filtración. "¿Cómo te dijeron?, ¿Lo vas a publicar? (...) Jajaja o sea nada del tema. ¿No pudo poner uno más rico?", habría escrito la modelo.

En otro momento, Isabella Ladera reconoció que solo Beéle tenía esos videos porque ella los había borrado. "No haré nada al respecto porque yo lo que hice, lo hice bien. No veo la necesidad de hacer algo así, si ya le está yendo bien", sostuvo en los chats expuestos por Oswaldo.

Ante todo lo mostrado, Villalobos remató señalando que los videos íntimos fueron grabados en la misma casa de Isabella. "Yo no voy a creer jamás que una mujer es capaz de exponer esto, pero luego de ver y detallar más... el video que se filtró lo grabaron en casa de Isabella, en su propia cama", declaró.

El testimonio de Oswaldo Villalobos ha puesto a Isabella Ladera en el centro de la polémica. Según el influencer, la propia modelo habría filtrado sus videos con Beéle y hasta utilizado el escándalo para obtener beneficios personales. Estas revelaciones han generado que el caso siga siendo comentado en redes y en programas de espectáculos.