RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
¡Polémica!

Ex de Paula Arias es denunciado por agresión e infidelidad: "Tiene videos con sus exparejas"

Esposa del futbolista lo acusa de agresión física e infidelidad a pocos meses de casados, además de revelar polémicos comportamientos relacionados con sus exparejas y la difusión de material íntimo.

Eduardo Rabanal denunciado por agresión e infidelidad
Eduardo Rabanal denunciado por agresión e infidelidad (Composición Exitosa)

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Eduardo Rabanal, expareja de Paula Arias, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, debido a que su esposa lo ha denunciado por presuntamente agredirla. La mujer también denunció que el futbolista le fue infiel en menos de los seis meses de casados que llevan y expuso detalles de los comportamientos poco éticos que tendría respecto a sus exparejas.

Eduardo Rabanal es denunciado por agresión e infidelidad

Magaly TV, La Firme emitió un reportaje en el que obtuvo las declaraciones de la esposa de Eduardo, Yahaira Rosales, quien lo acusó de ser una persona enferma, indicando que tiene videos íntimos de sus exnovias y que los comparte con sus amigos.

"Es una persona sucia, enferma, cochina, que tiene videos con todas sus exparejas teniendo intimidad. Es una persona muy enferma, de verdad, no sé con quién me he casado", dijo en un inicio. El reportero le consultó si dentro de esos videos también estaba Paula Arias y Yahaira lo confirmó: "Con todas, ya te dije, él se los pasa a los amigos".

Rosales también dijo que se casó con mucha ilusión, pero que con el pasar del tiempo se dio cuenta de quién era en realidad Eduardo Rabanal. "Me casé con una persona narcisista, con un infiel, con un mentiroso. Tuve que abrir los ojos de una manera tan mala", agregó.

Futbolista peruano fue arrestado tras denuncia de agresión contra su esposa: Se casó hace solo seis meses
Lee también

Futbolista peruano fue arrestado tras denuncia de agresión contra su esposa: Se casó hace solo seis meses

Yahaira contó que Eduardo la agredió utilizando los puños el miércoles, luego de que una persona le envíe capturas de pantalla, comprobando la infidelidad del futbolista. Tras ello, Rabanal fue detenido por las autoridades y pasó unos días en la comisaría por el presunto delito de violencia contra la mujer.

La detención de Rabanal

El caso fue dado a conocer por el programa 'América hoy' donde se revelaron que los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo por la tarde. Su aún esposa, Yahaira Rosales Pérez, acudió a la comisaría de Jaén para asentar la denuncia respectiva la cual fue revelada en televisión nacional.

Según el parte de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Rabanal, actual futbolista de ADA, llegó a casa y de la nada comenzó a aplicarle golpes de puño en el rostro y en diversas partes del cuerpo. Tras ello, efectivos de la PNP lo arrestaron y lo detuvieron durante 24 horas por dicha situación.

Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán son vistas bailando en la misma discoteca
Lee también

Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán son vistas bailando en la misma discoteca

Es así que, el caso ha generado gran controversia, no solo por las acusaciones de agresión, sino también por las revelaciones sobre la supuesta conducta del futbolista. Mientras las investigaciones continúan, la denuncia pone en evidencia la gravedad de la violencia y la vulneración de la intimidad en relaciones de pareja.

Temas relacionados agresión Eduardo Rabanal infidelidad Paula Arias Son Tentación

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA