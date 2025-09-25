Leslie Shaw destruye a Michelle Soifer tras tiradera en 'Rubia con tu plata': "Quiere ser como yo"

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Soifer estrenó su tema "Rubia con tu plata" y rápidamente los usuarios en redes comenzaron a notar las claras indirectas hacia Leslie Shaw. Lejos de quedarse callada, la ex de Mario Hart no dudó en responder con toda su artillería y dejó entrever que muy pronto podría dedicarle una tiradera a la popular 'Michi'.

Leslie Shaw responde a Michelle Soifer

Todo empezó hace unos días con el estreno de "Rubia con tu plata", el tema en el que Michelle Soifer arremete sutilmente contra Leslie Shaw. La canción no pasó desapercibida y rápidamente encendió las redes, donde los usuarios comenzaron a comentar que se trataba de una tiradera directa contra la intérprete de "Faldita".

La respuesta de Leslie Shaw no tardó en llegar. En una entrevista con Magaly TV, La Firme, la cantante dijo: "No entiendo qué quiere hacer esa chica con su vida, con 35 años ya debería tener bien claro qué quiere (...) Parece que quiere intentar ser Leslie Shaw y bueno, le deseo suerte, pero no creo que lo logre".

Además, añadió que a Michelle Soifer le "falta talento" para poder igualarla, dejando entrever que considera que la ex chica reality simplemente no tiene con qué competirle.

Leslie Shaw minimiza la carrera de Michelle

Leslie Shaw también aprovechó para cuestionar la trayectoria musical de Michelle Soifer. Recordó que la indirecta en la canción se refería a su colaboración con Thalía en "Estoy soltera", lo que para la rubia es un logro inalcanzable para 'Michi'.

"La envidia mata el alma y envenena, ya quisiera ella que Thalía sepa que existe. Es un sueño cumplido, y pues se le nota la piconería", señaló entre risas.

No se detuvo allí. Leslie Shaw destacó que, a lo largo de los años, Michelle Soifer no ha tenido un éxito como solista. "Qué canción exitosa ella ha tenido, ninguna", aseguró.

La cantante consideró que la ex reality la atacó porque no encontró a otra persona con quién enfrentarse. "Que se busque a otra de su target, hay un montón de chicas reality como ella, por qué meterse conmigo. Hay niveles mamita, relájate, ubícate", enfatizó.

Próxima respuesta musical de Leslie Shaw

A pesar de la polémica, Leslie Shaw se mostró con un toque de humor y dejó claro que el conflicto no era directamente con ella, sino con la cantante de cumbia Marisol. "Nadie la invitó, el chongo era con Marisol. Me río, pero llegó un momento en dije qué igualada. Pobrecita, lo que le espera", comentó.

La intérprete de "Pendejerete" dejó entrever que muy pronto podría dedicarle un tema a Michelle Soifer, aunque por ahora está concentrada en otros proyectos musicales. "Vamos a dedicarle algo más adelante ahorita no tengo tiempo", finalizó.

Tras la polémica generada por "Rubia con tu plata", Leslie Shaw dejó en claro que no se quedará callada ante las indirectas de Michelle Soifer. Ahora todos esperan con atención la tiradera que la rubia podría lanzar contra la conductora de 'Ponte en la cola'.