Netflix prepara serie sobre la tormentosa relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Netflix ya prepara una serie sobre la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera. La idea es explorar cómo sus traiciones y obras chocaron con un contexto político y artístico que estaba que ardía. Una mirada íntima a su amor atravesado por una época social llena de cambios y mucha efervescencia.

Netflix y su serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera

La idea de Netflix no es solo ponernos una clase de historia del arte, sino bajarlos del pedestal y verlos como personas de carne y hueso. Vamos a ver sus miedos, sus contradicciones y esas decisiones que les cambiaron la vida, para entender que detrás de los cuadros había un montón de emociones reales.

El proyecto propone adentrarse en la complejidad emocional de su vínculo, mostrando cómo el amor, la admiración y el conflicto convivieron en una relación que nunca fue sencilla.

La producción apuesta por revelar los matices de una historia que ha sido contada en múltiples ocasiones, pero pocas veces desde un enfoque tan íntimo.

Serie revelará cómo nació su arte

La serie también explorará el contexto en el que se desarrolló la relación entre ambos artistas, mostrando cómo su historia estuvo influenciada por el entorno político, social y artístico de su época.

Lo de Frida y Diego fue un caos total, pero de ese drama salió el arte más increíble de México. Eran puro amor, tensión y competencia a la vez. Por eso, la serie no se queda en la galería, pues quiere que conozcas a los seres humanos que, entre pelea y pelea, crearon las obras que hoy todo el mundo adora.

Además, la historia permitirá ver cómo sus vivencias personales se reflejaron en su arte, convirtiendo su relación en una pieza clave para entender su legado.

Directores prometen serie "transgresora"

Detrás de este proyectazo hay un equipo creativo que busca una mirada actual, íntima y bien mexicana. La dirección corre a cargo de Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, dos cineastas que saben moverse entre el cine y la tele, y que son expertos en contar historias con mucho peso emocional, político y social.

"Queremos que sea muy traviesa, muy transgresora, divertida y moderna", dijeron los directores de la serie en entrevistas con El País.

Faltan detalles como el elenco y el estreno, pero la gente ya está emocionada. Entre los seguidores de ambos y los fans de las series de hechos reales, el ruido que se armó es tremendo.

Así, la serie de Netflix buscará mostrar a Frida Kahlo y Diego Rivera más allá del mito, revelando su lado más humano, con emociones, conflictos y una relación marcada por el arte y la intensidad.