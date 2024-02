"El Gran Chef Famosos x2": Marisol, Celine, Austin, Steve Palao, Carolina, Alonso, Joaquín y Rodrigo sentenciados

15/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las duplas conformadas por Marisol y Celine Aguirre, Austin y Steve Palao, Carolina Cano y Alonso Cano, y Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño no lograron convencer al jurado con sus sazones, por lo cual se convirtieron en las duplas que pasaban a la temida noche de sentencia, que pone en duda su permanencia en el reality culinario de 'El Gran Chef Famosos x2'.

Primer reto

En la última edición del programa, Carolina y Alonso Cano fueron presentados como la nueva dupla en reemplazo de los recientes eliminados Patricio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar Jr.. Junto a ellos, participaban también Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga, Ximena Díaz, Pancho Cavero, Marco Zunino, Denisse Dibós, Damián y el Toyo, quienes buscaban redoblar sus esfuerzos.

José Peláez retornó a la conducción del reality, que logró llamar la atención de las familias peruanas, y dio la bienvenida a todas las celebridades en una edición especial por el 'Día de San Valentín', así como a la línea de jueces conformada por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli.

Luego se reveló que se dividirían en equipos y el primer plato que debían preparar en tiempo real era un tradicional mousse de lúcuma con crocante de chocolate.

¡Tensión en las cocinas!

Como era de esperarse, los inconvenientes no tardaron en aparecer, ya que muchos no lograban seguir el ritmo de la forma de cocinar de Nelly, a pesar de que trataba de hacerlo lo mejor posible para que los participantes no se den por vencidos en medio del postre.

Pese a decir que sabía cocinar, la joven actriz Carolina no pudo seguir la receta y al no poder escuchar bien cometió un error, que le quitó algo del tiempo previsto.

"Vamos a cremar, un enharinado, no vamos a amasar. Vamos a mezclar con las manos el azúcar con la mantequilla", dijo Nelly Rossinelli. Al escucharla, Cano se frustró porque ya estaba batiendo la mantequilla con un batidor de globo.

Segundo reto

Al lograr emplatar, sus postres pasaron a otra sala donde nueve parejas esperaban probarlos y decidir qué grupo tenía la mejor sazón. Seguido a ello, Giacomo reveló que para el segundo reto se debía preparar como plato de fondo una rica bondiola de cerdo adobada con trigotto.

Tras culminar el tiempo, todos pasaron al medio del set esperando conocer qué grupo lograba ser salvado gracias a los votos de los comensales que asistieron al programa: Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga, Ximena Díaz, Pancho Cavero, Marco Zunino, Denisse Dibós, Damián y el Toyo.

De esta manera, las duplas que pasaban a la temida noche de sentencia eran Marisol y Celine Aguirre, Austin y Steve Palao, Carolina Cano y Alonso Cano, y Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño, poniendo en duda su permanencia en el reality culinario hasta una gran final.