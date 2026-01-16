RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Triste adiós

'Esto es guerra' pierde a figura que marcó la historia del reality: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

Renzo Schuller anunció que dejará la conducción de 'Esto es guerra', cerrando una etapa que lo convirtió en una de las figuras más recordadas del reality.

16/01/2026

Renzo Schuller sorprendió a todos al anunciar que dejará de conducir Esto es guerra este 2026. El mensaje fue compartido directamente por él en TikTok, donde se mostró agradecido con el público y recordó su trayectoria en realities de competencia que comenzó hace más de 15 años, incluyendo su paso por Combate.

Renzo Schuller se despide de 'EEG'

El popular 'Shushu', que se puso al frente del reality en mayo de 2022, reveló que dejará Esto es guerra en 2026, poniendo fin a un ciclo que lo marcó como conductor en la tele peruana. "Quería comunicarlo personalmente", aseguró en su TikTok, donde confirmó que se alejará de los realities de competencia.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre la audiencia, que no solo se impactaron por el momento, sino también por el gran legado que Renzo Schuller deja en Esto es guerra.

Renzo Schuller anuncia nuevos proyectos

Tras anunciar su salida, Renzo Schuller dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores: "Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', gracias por acompañarme durante todo este tiempo".

El también actor adelantó que en 2026 emprenderá nuevos proyectos: "Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante".

Además, 'Shushu' envió un mensaje muy cercano a su público: "Muchísimas gracias de todo corazón. Es un público maravilloso y ya nos encontraremos en otro lugar. Un fuerte abrazo para todos y, de verdad, gracias para los chibolos, para las señoras que están grandecitas y para ti que me estas mirando. Un besote".

Trayectoria de Renzo Schuller

Recordemos que Renzo Schuller inició su carrera en la televisión en 1996 con la telenovela Torbellino, y luego participó en producciones nacionales como Secreto y Amor serrano. También debutó en cine con Bala perdida, dirigida por Aldo Salvini.

En 2011 incursionó como presentador en señal abierta con Dame que te doy, que luego fue reemplazado por Combate, donde formó la famosa dupla con Gian Piero Díaz.

El recordado reality se emitió por siete años consecutivos hasta su final en diciembre de 2018. Su paso por Esto es guerra consolidó su imagen como conductor referente en los realities de competencia en el Perú.

Así, Renzo Schuller deja Esto es guerra, cerrando una etapa que marcó la historia del reality y dejando un legado entre los fanáticos de los programas de competencia.

