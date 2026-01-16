Fallece exvoz histórica de famosa orquesta de cumbia: "Su voz quedará por siempre en nuestra historia"

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Apenas semanas después de la partida de Dennys Quevedo, fundador de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, la escena de la cumbia peruana vuelve a vestirse de luto. Jian Carlos Moscol Castillo, conocido como 'JC', excantante de Cantaritos de Oro, falleció en su vivienda en el distrito de Castilla, Piura.

Cantaritos de Oro confirma la muerte de 'JC'

La agrupación Cantaritos de Oro hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, expresando su profundo dolor. "La familia de Cantaritos de Oro expresa su profundo pesar y solidaridad a la familia por el sensible fallecimiento de nuestro querido Jian Carlos Moscol Castillo", señaló el grupo en Facebook.

El comunicado continuó destacando el legado del artista: "Su voz, su talento y los momentos compartidos quedarán por siempre en nuestra historia y en cada canción que nos dejó".

Las publicaciones recibieron comentarios de seguidores que se mostraron consternados y compartieron recuerdos de los momentos en que 'JC' llenaba de ritmo los escenarios del norte peruano.

"Mis sentidas condolencias para toda su familia", "Me llena de nostalgia tu partida", "Es imposible creer tu pronta partida" y "Fue un gran amigo, nos deja un dolor profundo", se leía en los mensajes dedicados al artista.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado la causa de la muerte, aunque medios locales indican que el fallecimiento ocurrió el 15 de enero de 2026 en su hogar en Castilla, Piura.

¿Quién fue Jian Carlos Moscol?

Jian Carlos Moscol Castillo, más conocido como 'JC', fue uno de los intérpretes más recordados de Cantaritos de Oro, agrupación fundada en 1978 en Bernal, Piura, por los hermanos Ayala Pingo.

Durante su etapa con el grupo, participó en clásicos que aún resuenan en fiestas y reuniones familiares, como "Una copa de vino", "Busco un amor", "Por siempre te amaré" y "Papelito blanco".

Su talento y buena onda lo hicieron un ícono de la cumbia norteña, dejando huella entre sus fans que hoy lo extrañan. 'JC' no solo brillaba con su voz, sino también por lo cercano que era con la gente, siempre listo para contar anécdotas y sacar sonrisas en cada show.

Así, la música peruana llora la pérdida de Jian Carlos Moscol, excantante de Cantaritos de Oro, quien falleció el 15 de enero de 2026 en Piura. Su legado y las canciones que interpretó seguirán vivas en la memoria de los seguidores y en la historia de la cumbia norteña.