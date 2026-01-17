Natalie Vértiz le dice ADIÓS a la conducción de 'Estás en todas': Este sería el MOTIVO de su salida

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un nuevo anuncio ha remecido la farándula peruana: Natalie Vértiz le dice adiós al programa 'Estás en Todas'. Su compañero de conducción, Choca Mandros, reveló el motivo detrás de la decisión de la modelo peruana para dejar el espacio televisivo.

Natalie Vértiz deja 'Estás en Todas'

Este sábado, 17 de enero, los seguidores de Natalie Vértiz se vieron sorprendidos con un inesperado anuncio ante las cámaras de televisión. Pues bien, durante la transmisión en vivo del programa 'Estás en Todas' Choca Mandros confirmó que la exchica reality tomó la decisión de dar un paso al costado tras varios años como figura central del magazine.

El presentador indicó que Natalie Vértiz ya no continuaría como su dupla, ante las interrogantes de sus seguidores por la ausencia de la exMiss Perú en el show. Choca no dudó en lamentar la salida de su compañera y aprovechó el momento para explicar el motivo detrás de su despedida de la pantalla chica.

"Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie, a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", indicó sobre el anuncio de la salida de la modelo que marcó un hito para el formato este 2026.

Choca Mandros le dice adiós a Natalie Vértiz

El popular Choca también enfatizó el gran cariño que le tiene a Natalie por su destreza y habilidades en la conducción, que logró ganarse el cariño de sus televidentes tras casi seis años de trabajo continuo. Asimismo, le deseo los mejores éxitos en cada uno de los proyectos y las metas que se vaya trazando en la vida.

A su vez, el conductor de televisión destacó que actualmente le va todo bien a Natalie Vértiz como influencer, por lo cual se siente orgulloso de verla siempre triunfar y crecer profesionalmente.

"Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son seis años que compartimos con ella, hemos vivido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena", indicó en televisión.

¿Un adiós definitivo de la televisión?

Finalmente, tras resaltar que Natalie ha fortalecido su marca personal y ha participado en campañas y eventos fuera del país, lo que la ha dejado bien parada internacionalmente, Choca dejó en claro que su salida de 'Estás en todas' no significaría un adiós definitivo.

"También nos da mucho orgullo; sé que ella va a seguir brillando. Te queremos, te respetamos y te vamos a extrañar. Esta siempre va a ser tu casa, siempre tendremos las puertas abiertas para ti", puntualizó.

Natalie Vértiz no solo sorprendió a sus seguidores al brillar en 'La Casita' de Bad Bunny durante su primer concierto en Perú, sino que también lo hizo, luego de que su compañero Choca Mandros anunciara que no seguirá más como conductora del programa 'Estás en Todas'.