Falleció reconocido actor de 'Duro de matar 2' tras su lucha durante años contra la diabetes

23/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva pérdida deja desconcertados a todos en la industria del entretenimiento. Un reconocido actor, que formó parte de películas aclamadas como 'Duro de matar 2', 'El Negociador', 'La Jungla 2: Alerta Roja' perdió la vida a los 82 años de edad.

Murió icónico actor de Hollywood los 82 años

El destacado actor estadounidense Art Evans falleció "en paz mientras dormía" rodeado de su familia el 21 de diciembre a los 82 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad que venía combatiendo durante un largo tiempo, la diabetes. La noticia fue confirmada por su esposa Babe Evans al medio Entertainment Weekly.

"Art no solo fue un actor increíble, sino también un esposo devoto, un amigo y una fuente de luz para todos los que lo conocieron. Su risa, pasión y amor por la vida se extrañarán profundamente. Si bien nuestros corazones están apesadumbrados, celebramos el legado de alegría e inspiración que deja atrás", expresó la viuda de Evans, visiblemente afectada por su irremediable pérdida.

Sin duda, Art Evans deja un legado en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores, quienes aplauden sus más de cuatro décadas, con más de 120 papeles actorales, logrando sobresalir junto al famoso actor Bruce Willis en 'Die Hard 2' (Duro de matar 2).

Babe pidió a la prensa poder respetar su duelo y anunció que realizarán un funeral al que podrán asistir amigos y familiares en una fecha posterior para que se despidan del icónico artista de Hollywood.

¿Quién fue el icónico actor Art Evans?

Evans nació en Berkeley, California, el 27 de marzo de 1942. Inició su carrera actoral con el Theater of Being de Frank Silvera en Los Ángeles. Después de un cuarteto de apariciones en películas no acreditadas a principios de la década de 1970, su primer crédito en la pantalla fue en la película para televisión de 1975 'The Orphan and the Dude'.

Sin embargo, sobresalió internacionalmente con su papel de Leslie Barnes en la icónica película de acción "Duro de matar 2" (1990). En este filme, interpretó a un empleado de la torre de control aéreo que asiste al detective John McClane, encarnado por Bruce Willis.

Art Evans actuó en de Duro de matar 2 junto a Bruce Willis en 1990.

Trayectoria actoral de Art Evans

Otro de sus papeles memorables fue en "La historia de un soldado" (1984), donde interpretó a Wilkie. Asimismo, destacó en "La hora del espanto" (1985), donde dio vida al detective Lennox, y en "Sin salida" (1992). Actuó en 'El negociador' junto a Eddie Murphy en 1997.

También formó parte del elenco de conocidas series como "M*A*S*H", "El precio del deber", "Los expedientes secretos X" y "Family Matters".

De esta manera, se anunció la terrible pérdida del destacado actor estadounidense Art Evans el 21 de diciembre a los 82 años, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes.