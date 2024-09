Gennesis Hurtado REVELA su 'verdadero trabajo' y genera revuelo entre sus seguidores

12/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gennesis Hurtado decidió revelar en sus redes sociales "su verdadero trabajo" tras verse envuelta en la polémica por la denuncia en contra de su padre, Andrés Hurtado, por presunto tráfico de influencias. Es así como no dudó en responder a las críticas por su vida de lujos.

¿Qué dijo Gennesis Hurtado?

La joven influencer se encuentra en el 'ojo de la tormenta' por los escándalos de su padre y por ello decidió subir un video en TikTok tratando de aclarar que el dinero que tiene se debe a su propio esfuerzo y no al de su progenitor.

Por ello confesó, de forma irónica, que su verdadero trabajo para ganarse la vida en la actualidad es ser 'tiktoker'. Asimismo, trató de marcar distancia de los problemas y acusaciones de tener dinero ilícito.

"El otro día me preguntó mi mamá en qué trabajaba. Ni modo, valió madres, le tuve que decir. Mamá, soy tiktoker. ¿Y qué chingados es eso? Pues es una aplicación donde haces un chistecito y te dan un 'like'. Yo bailo, canto, hasta les digo que vendo gelatinas y ni así me regalan un 'like' amá", se le escucha decir en el clip.

En el peculiar video de Gennesis que causó gran revuelo entre sus seguidores, también se la ve tratando de caracterizarse como el famoso personaje animado de Disney: ¡La Bestia!

¿Respaldan a su hermana Josetty?

La hermana de Gennesis, Josetty Hurtado también ha sido duramente criticada y cuestionada por no saberse con claridad cómo obtuvo todo su dinero, pero la conductora de televisión Magaly Medina decidió salir en su defensa, alegando que es gracias a su arduo trabajo y dedicación con distintas marcas internacionales.

Incluso, Medina negó la amistad con Andrés Hurtado, pero sostuvo que conoce desde niñas a sus hijas y se siente orgullosa de los logros de Josetty en el mundo del entretenimiento digital.

"Esa niña, Josetty, a la que ahora insultan, a mí me parece una chica trabajadora, estudió en los Estados Unidos, se está abriendo camino sola allá como influencer, no hay que ser miserables, esa chica maneja un montón de marcas. (...) Me siento orgullosa que ahora ayuda a su hermana a convertirse influencer", expresó.

De esta manera, Gennesis Hurtado dejó en shock a muchos al pronunciarse sobre su real trabajo y revelar con qué paga sus lujos, en medio de la reciente acusación en contra de su padre Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias y corrupción.