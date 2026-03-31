Shirley Arica protagonizó emotivo momento al REENCONTRARSE con su hija en la "Granja VIP"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noche del pasado 30 de marzo en "La granja VIP", el reality reunió a todos sus integrantes para brindarle una emotiva sorpresa a "La Chica realidad". En ese contexto, Ethel Pozo tomó la palabra y le pidió a Shirley que se dirigiera a una zona de la granja para protagonizar su esperado reencuentro.

Tras varias semanas sin contacto debido al encierro en la competencia, la emoción se apoderó del set con el tierno reencuentro entre Shirley Arica y su hija.

"Shirley, tenemos una sorpresa para tí. Hoy hace once años volviste a nacer como mamá y tu vida cambió rotundamente. Te pido que vayas corriendo al refugio", se le escucha decir a la hija de Gisela Valcárcel.

Shirley Arica se conmueve al volver a ver a su hija

Al recibir la indicación, Shirley Arica salió corriendo, con lágrimas en los ojos, y al ver a su pequeña ambas se fundieron en un emotivo abrazo. La pequeña llegó por sorpresa al programa para celebrar junto a su madre su cumpleaños número 11, provocando que la chica reality rompiera en llanto de inmediato.

Al volver a abrazar a su pequeña, fruto de su pasada relación con Rodney Pío (primo de Juan Manuel Vargas), Shirley confesó entre lágrimas, lo doloroso que ha sido el distanciamiento.

Minutos después, la menor tomó la palabra para expresar lo triste que se sentía por no haber podido ver a su madre en una fecha tan especial.

"Estoy muy emocionada y a la vez triste, porque no he visto a mi mamá hace varios días y ha sido difícil pasar este cumpleaños sin ella...Es una persona que amo bastante", expresó.

Confiesa que fue "difícil" estar separadas

La producción del reality organizó un especial encuentro dentro del set, donde la hija de Shirley Arica y su madre la esperaban en una habitación decorada con globos, torta y regalos. Al ingresar al lugar y ver a su hija, la modelo rompió en llanto y corrió a abrazarla.

"Hace tres años no nos separábamos... ella está en una etapa en la que me necesita bastante. Está en un nuevo colegio, se está adaptando, me gustaría estar allí con ella, pero tengo un objetivo, por algo estoy aquí y es por ella", señaló la chica reality.

Durante este emotivo momento, Shirley Arica también dedicó unas palabras a su madre, quien ha asumido el cuidado de su hija mientras ella permanece en competencia.