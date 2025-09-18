Shirley Arica deja en shock al revelar cómo logró comprar lujoso departamento en Miraflores

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica vuelve a estar en boca de todos y no por un ampay, sino por un logro que dejó a más de uno sorprendido. La exchica reality reveló cómo logró comprarse un lujoso departamento en Miraflores y hasta mostró imágenes de su nuevo hogar, confesando que fue uno de sus más grandes sueños cumplidos.

Shirley Arica compra depa en Miraflores

Shirley Arica está viviendo un momento especial y no dudó en compartirlo con todos sus seguidores. La popular 'Chica reality' reveló que logró comprar su propio departamento en Miraflores, uno de los distritos más exclusivos de Lima.

Orgullosa de este gran paso, la modelo publicó un video en redes sociales mostrando algunos rincones de su nuevo hogar y dedicó un emotivo mensaje a las personas más importantes en su vida.

"Gracias a mi madre por siempre estar conmigo y creer en mí. Gracias a Dios por levantarme siempre y darme las fuerzas que a veces me faltaban. Gracias a mi hija por ese motivo y razón de lograr mis sueños... mi depa propio", escribió Shirley junto a un clip donde se la ve abrazando a su progenitora. "Quiero llorar", agregó mientras celebraba este logro.

¿Cómo consiguió el dinero para su depa?

La noticia no pasó desapercibida y Shirley Arica fue invitada al programa de Magaly Medina, donde la periodista le preguntó directamente cómo había logrado mudarse de San Miguel a Miraflores. Fiel a su estilo, la modelo no se guardó nada y respondió sin rodeos.

"¿Has ahorrado con la plata de los realities?", le consultó la popular 'Urraca'. Entre risas, Shirley Arica aceptó que fue así. "Con los realities, allí se gana más dinero que en la televisión. Claro, ahora me llevo todas las cosas para allá y no es tanto gasto", explicó la modelo de 36 años.

Diealis y Jackson Mora quedan descartados

Pero como es costumbre, Shirley no solo dio que hablar por su depa nuevo. En los últimos días también se volvió viral un apasionado beso que protagonizó con el streamer Diealis, con quien recreó una icónica escena de la telenovela Rosalinda. Las imágenes causaron revuelo en redes y muchos empezaron a especular con un posible romance.

Cuando Magaly Medina la encaró sobre el tema, Shirley Arica fue tajante: "No, es muy chiquito para mí. Pero es buena gente, tiene plata", dijo entre risas. La 'Urraca' le reclamó que esos besos no parecían parte de una actuación, pero la modelo se defendió asegurando que "se mete mucho en el papel".

Y cuando le preguntaron por Jackson Mora, Shirley Arica no pudo contener la risa y respondió sin rodeos. La modelo dejó claro que con él no hay ninguna posibilidad de romance.

"Él me va a tirar maíz toda su vida, porque yo nunca le voy a hacer caso. ¿No me gusta? ¿No tiene plata? No sé... aparenta súper bien porque es caballero, pero hay algo que no me gusta de él", afirmó,

El logro de Shirley Arica se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula local. Tras varios años de trabajo en realities y en televisión, la exchica reality consiguió comprarse su propio departamento en Miraflores, cumpliendo así uno de sus grandes sueños.