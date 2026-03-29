Lucía de la Cruz podría ser dada de alta en los próximos días: "Está evolucionando poco a poco"

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lucía de la Cruz generó gran preocupación en los últimos días debido a que fue hospitalizada tras sufrir una complicación por la diabetes que padece hace años. Sin embargo, se estaría recuperando exitosamente, ya que, según su mánager, la cantante criolla podría ser dada de alta en los próximos días para que pueda continuar con sus actividades musicales.

¿Saldrá de alta Lucía de la Cruz?

Hace unas horas, la mánager de la artista, Rosita González, brindó detalles respecto a la recuperación de Lucía. Según dijo, aunque su recuperación está siendo satisfactoria, aún no se encuentra 100% lista para salir del internamiento. No obstante, la situación podría cambiar en los próximos días y Lucía podría recibir el alta el día martes.

"Está evolucionando poco a poco, pero la infección no ha desaparecido; sigue con el tratamiento. Si continúa como hasta ahora, podría salir el martes, pero los médicos no la van a dejar ir hasta que esté recuperada por completo", indicó Rosita.

Enseguida, explicó que Lucía está siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos, lo cual incluye una dieta estricta para controlar su diabetes. "Los doctores le han recetado leche con proteína y sigue una dieta estricta por la diabetes", agregó.

Como se recuerda, Lucía de la Cruz fue internada en el hospital María Auxiliadora hace unos días, generando gran alarma entre sus seguidores. No obstante, después sus hijos confirmaron que se encontraba estable y que solo había tenido una infección muy fuerte, pero estaba siendo atendida por el equipo médico de turno.

Lucía de la Cruz se pronuncia

La intérprete de 'Quiero que estés conmigo' se comunicó con el programa de Magaly Medina y agradeció a todos sus seguidores y amigos por la preocupación tras la noticia de su recaída. Además, contó detalles del diagnóstico que le hicieron al momento de su internamiento y agradeció a Dios por su favorable recuperación.

"Hola, Magaly, gracias por tu preocupación. Entré con 400 y pico de glucosa, tenía una infección urinaria muy fuerte. Yo tengo cuatro días aquí y no le deseo a nadie lo que me ha pasado, pero con la bendición de Dios... Te juro que con todo lo que mi hija me cuenta le doy gracias al Señor por tenerme en pie", dijo en un inicio.

La criolla se mostró muy positiva en ser dada de alta en los próximos días, ya que se encuentra bajo tratamiento. También le envió un saludo a Magaly, a su esposo y al público en general, haciendo un llamado de atención a cuidar su salud.

Es así que, la recuperación de Lucía de la Cruz avanza de forma positiva, aunque aún requiere cuidados médicos y seguimiento constante. Su entorno se mantiene optimista ante una pronta alta, siempre que continúe respondiendo bien al tratamiento. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos y le envían mensajes de apoyo en este proceso.