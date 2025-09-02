Delincuente cae del techo de centro comercial en Trujillo al intentar escapar tras ser sorprendido robando

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la madrugada del lunes 1 de septiembre, un delincuente sufrió una caída aparatosa desde el techo del centro comercial Apiat en Trujillo, mientras intentaba escapar tras ser sorprendido robando. El sujeto perdió el equilibrio y quedó con lesiones de consideración. La Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el caso.

Delincuente cae del techo de centro comercial

Todo ocurrió en el conocido centro comercial Apiat, ubicado en la avenida España 1727 de Trujillo, cuando un hombre ingresó a uno de los locales con la intención de robar.

El delincuente llevaba consigo una bicicleta, que aparentemente iba a usar como medio de escape, una mochila negra y una cizalla, herramienta con la que buscaba forzar cerraduras.

Al notar la presencia de los serenos, el sujeto decidió huir y, en un intento por evadirlos, subió al techo del centro comercial. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, pues perdió el equilibrio y se cayó contra el pavimento, quedando con lesiones de consideración.

Delincuente recibe atención médica tras caída

Los agentes de serenazgo no tardaron en socorrer al hombre y lo trasladaron rápidamente al hospital Belén, donde recibió atención médica de urgencia.

Mientras tanto, se confirmó que la Policía Nacional ya se encuentra investigando el caso, revisando cámaras de seguridad y recolectando evidencias para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió todo este episodio que terminó con un "fracaso épico" del ladrón.

A pesar del despliegue policial y la atención inmediata, hasta el momento no se ha revelado la identidad del detenido, lo que mantiene en reserva detalles sobre antecedentes o posibles delitos previos. La bicicleta, la mochila negra y la cizalla quedaron en custodia de las autoridades como parte del material probatorio.

Hasta el momento, el centro comercial Apiat no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y no se ha detallado si el delincuente logró llevarse algún objeto antes de ser sorprendido.

En tanto, los vecinos de la zona no ocultaron su preocupación tras el incidente y aprovecharon los medios de comunicación para pedir mayor presencia policial en los alrededores del centro comercial Apiat.

Se confirmó que el delincuente que cayó del techo en el centro comercial Apiat de Trujillo había intentado escapar apresuradamente tras ser sorprendido robando. El hombre fue trasladado al hospital para recibir atención médica y ahora el caso está en manos de la Policía Nacional, que continuará investigando los detalles y la identidad del responsable.