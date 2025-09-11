Alessia Rovegno se pronuncia por primera vez sobre Hugo García tras sobre video filtrado de Isabela Ladera

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alessia Rovegno rompió su silencio y aclaró su postura frente a la polémica que involucra a su exnovio Hugo García y la filtración del video íntimo de Isabela Ladera con Beéle. La ex Miss Perú aseguró que toda su solidaridad está con el exintegrante de Esto es guerra.

Alessia habla sobre video filtrado

En una conversación exclusiva con Amor y Fuego, Alessia Rovegno se refirió a las imágenes filtradas de Isabella Ladera y Beéle, mismas que han generado un intenso debate en diferentes medios de comunicación y redes sociales.

"Sí, he leído las noticias. Pero creo que es un tema que no me corresponde. Es un tema muy sensible y un tema privado de Hugo, que espero sepa cómo maneja. Toda mi solidaridad con las personas involucradas. A él le voy a desear lo mejor siempre", comentó la influencer.

Alessia graba comercial con su padre

Más allá de la controversia amorosa, Alessia Rovegno también compartió detalles de su vida profesional. Recientemente, la modelo grabó una publicidad de perfumes junto a su padre, el empresario culinario Luis Rovegno.

Las imágenes generaron comentarios por lo joven que luce el empresario, al punto de que los usuarios en redes sociales señalaron que parecía hermano de Alessia y no su padre.

"Me encanta trabajar con él. Mi papá es todo para mí. Es la primera vez que hacemos algo juntos", afirmó la modelo, quien disfruta cada momento compartido con su familia. Cabe recordar que Luis Rovegno estuvo en una relación de casi 25 años con Bárbara Cayó, con quien tuvo a Alessia y a su hermana Ariana.

Alessia Rovegno prefiere su soltería

Al ser consultada sobre si considera darse una nueva oportunidad en el amor, Alessia Rovegno aseguró que por ahora no tiene planes de iniciar una nueva relación y prefiere concentrarse en su vida personal y en su trabajo.

"Estoy tranquila, enfocada en mi trabajo. Ahorita me voy a Estados Unidos al New York Fashion Week y estoy muy motivada por eso. ¿Va a haber Alessia soltera para rato? Exacto, pero no sé, la vida nos puede sorprender, pero por ahora ando tranquila", explicó la rubia.

El video filtrado de Isabela Ladera y Beéle llevó a Alessia Rovegno a pronunciarse por primera vez sobre Hugo García. La modelo expresó su postura de manera clara, mostrando empatía y respeto hacia su expareja y todas las personas que se vieron afectadas por la difusión de las imágenes.