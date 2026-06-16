Isabella Ladera PREOCUPA a fans tras confesar que pasó gran susto en su EMBARAZO con Hugo García

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida influencer venezolana Isabella Ladera preocupó a sus fans al confesar recientemente que pasó un gran susto en su embarazo con Hugo García, que se encuentra en su etapa final.

¿Qué sucedió durante el embarazo de Isabella Ladera?

No cabe duda que Isabella Ladera y Hugo García son una de las parejas más queridas de las redes sociales más aún porque fruto de su amor ahora se encuentran próximos a conocer a su bebé, sin embargo, la modelo reveló que durante su gestación atravesó un momento grave dejando a más de uno con la boca abierta.

La enamorada del ex chico reality utilizó sus redes sociales para contar con detalles qué fue lo que ocurrió y puso en peligro a ella así como también a su futuro hijo. La venezolana señaló publicó una fotografía en sus historias de Instagram registrando un momento sumamente tierno, pero a su vez el mensaje que escribió generó alerta.

En dica instantánea se le observa a ella echada y a Hugo García recostado plácidamente sobre su pancita de embarazo abrazándola evidenciando la protección y el apoyo que le brinda a la madre de su futuro primogénito. No obstante lo que terminó por llamar la atención fue el texto que acompañó este momento íntimo.

"Buenos días hermana anoche sentí que se nos venía el gorditoooooo jajajaa, pero ya todo bajo control", se lee. Este mensaje generó una serie de reacciones entre sus fanáticos que se mostraron preocupados por la salud del bebé y del su madre.

Publicacion de Isabella Ladera en Instagram que preocupó a fans

Isabella Ladera aclara lo que sucedió

En medio de la preocupación que se había ocasionado tras realizar su publicación, la creadora de contenido decidió explicar lo que verdaderamente se suscitó y poner calma entre sus seguidores de las plataformas digitales.

Pese a que en un principio exisitió temor, Isabella Ladera dejó claro que la situación fue controlada y que no existe ningún riesgo para ella ni para su futuro primogénito dejando lo sucedido como algo anecdótico junto a su querido Hugo García.

Como vemos, la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera recurrió a su cuenta oficial de Instagram para confesar que pasó un gran susto en su embarazo con Hugo García debido a que durante una noche tuvo señales de que el nacimiento de su bebé podría adelantarse lo que generó que tuviera nervios y alerta en su entorno más cercano.