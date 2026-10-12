Jackson Mora: la nueva vida del exesposo de Tilsa Lozano en el penal de Ancón I, investigado por presunto fraude

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jackson Mora atraviesa una nueva etapa de su vida, lejos de los viajes al extranjero, los hoteles de lujo y la ostentación que caracterizaban su pasado. El exesposo de Tilsa Lozano permanece recluido en el penal de Ancón I, donde cumple prisión preventiva mientras es investigado por presunto fraude informático y organización criminal.

Jackson Mora: del lujo a la miseria

Su situación actual quedó expuesta en imágenes difundidas por el programa Cuarto Poder, que mostraron al peleador y promotor de artes marciales en uno de los patios del establecimiento penitenciario. Rodeado de decenas de internos, Jackson Mora apareció durante un operativo sorpresa realizado por las autoridades, en medio de un ambiente marcado por el hacinamiento.

De acuerdo con el reportaje, el conocido como 'Terco' ocupa una celda en el pabellón 2, considerado de máxima seguridad. Allí compartiría un espacio reducido con hasta siete reclusos más, una convivencia que refleja las difíciles condiciones que afrontan los internos en este centro penitenciario.

La sobrepoblación agrava este panorama. Ancón I tiene capacidad para albergar a 1.500 personas; sin embargo, actualmente mantiene recluidos a más de 3.700 internos. En ese contexto, los espacios disponibles resultan insuficientes para la cantidad de personas que conviven dentro del penal, donde las celdas deben acoger a más ocupantes de los previstos.

La realidad de Mora contrasta con la vida de comodidades que llevaba anteriormente. Los viajes, los alojamientos exclusivos y la ostentación de marcas de lujo ahora forman parte del pasado, mientras permanece privado de su libertad y a la espera de que avance la investigación judicial en su contra.

La nueva vida de Jackson Mora

¿Qué dijo Tilsa sobre la prisión de Jackson Mora?

El lío legal de Jackson Mora alborotó a toda la farándula y, obvio, la prensa fue corriendo a buscar a Tilsa Lozano para ver qué decía al respecto. Tras enterarse de que la justicia dictó 15 meses de prisión preventiva para el empresario por un supuesto fraude informático, la exmodelo por fin decidió romper el silencio y hablar del tema.

Según las investigaciones, la empresa FFC MMA SAC habría recibido más de S/9 millones provenientes de fondos públicos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Además, Jackson Mora es señalado por las autoridades como presunto integrante de la organización criminal denominada 'Los arquitectos del fraude', junto a su hermana Noelia Mora.

Ante esta situación, Tilsa Lozano fue consultada por las cámaras de América Hoy sobre el proceso que enfrenta su expareja. Sin embargo, la también conductora dejó claro que actualmente no mantiene ningún tipo de vínculo con él y prefirió mantenerse al margen de la investigación.

"En realidad yo no tengo nada que opinar, yo estoy trabajando, yo hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona, él tiene una pareja actual que no soy yo y en todo caso deberían preguntarle a ella y no a mí", declaró.

Es así que, la situación de Jackson Mora representa un drástico cambio respecto a la vida de comodidades que llevaba antes de ingresar a prisión. Mientras permanece en Ancón I bajo prisión preventiva, el exesposo de Tilsa Lozano deberá afrontar el proceso judicial en su contra por presunto fraude informático y organización criminal.