Jazmín Pinedo emocionada por la llegada de un bebé a su familia: "Por fin puedo contarles"

Jazmín Pinedo se mostró emocionada al anunciar que está a la espera de la llegada de un bebé a su familia. A través de sus redes sociales, la exchica reality no pudo evitar compartir una tierna foto que causó gran revuelo en la farándula y en especial, entre sus seguidores.

¿Jazmín Pinedo embarazada de Pedro Araujo?

Tras su separación definitiva de Gino Assereto en 2023, Jazmín Pinedo se enfocó en sus proyectos profesionales y su faceta como conductora de espectáculos hasta que en la boda de su hermano en Uruguay logró conoce a quien sería su actual pareja, Pedro Araujo.

Pese a que empezaron una relación a distancia, eso no fue impedimento para que su amor se mantenga vivo. La pareja sorprende cada día con las fotos que suben en sus redes sociales, reflejando el gran cariño que se tienen y la confianza que prima en su relación; sin embargo, una foto de Jazmín Pinedo este último fin de semana, causó gran algarabía entre sus seguidores.

La popular 'Chinita' subió una foto en su cuenta de Instagram que causó gran intriga: ¡la llegada de un bebé a su familia! ¿Embarazada de Pedro Araujo? Fue algunas de las interrogantes que muchos se realizaron al ver la tierna imagen de una ecografía. Para parar los rumores, la exchica reality aclaró la situación con un mensaje.

"¡Por fin puedo contarles, la familia crece! ¡Me explota el corazón! Xiomara Pinedo, ¡te amo! ¡La carita de mi Oli!", señaló Jazmín, con el que dejaba en claro que el nuevo integrante en su familia sería el bebé que espera su hermana.

Emocionada por la llegada del bebé

Jazmín Pinedo se mostró emocionada y feliz de pronto poder tener entre sus brazos a su sobrino, e incluso se animó a realizar una encuesta para interactuar con sus seguidores y sean ellos quienes puedan adivinar el sexo del bebé.

No es la primera vez: La foto que causó alarma de embarazo

Como se recuerda, no sería la primera vez, que Jazmín enciende la alerta entre sus fanáticos sobre un posible embarazo suyo, ya que en noviembre del año pasado lanzó una escena que tuvo lugar en el set del espacio televisivo donde es conductora de espectáculos tratando de mostrar su actual figura detrás de cámara, sin imaginar que se iniciarían las especulaciones.

"Cuando ya por fin puedes soltar la pancita", se lee en el post compartido en la cuenta de Instagram de 'América Espectáculos', donde la expareja de Gino Assereto luce un vestido rojo y una gran sonrisa mientras lleva sus manos hacia su barriga.

"Esa pancita será porque estará en la dulce espera", "¿Está embarazada?", "¡No! Estás embarazada chinita Jazmín", comentaron algunos, a lo cual, la exchica reality indicó que solo se trataría de una hilarante escena y no que esté embarazada. "Ja, ja, ja todas tenemos un poco de pancita, sobre todo en esos días, no estoy embarazada!", sentenció.

De esta manera, Jazmín Pinedo, la popular 'chinita' dejó en shock a todos al lanzar una foto en sus redes sociales y anunciar, con gran emoción, la llegada de un bebé a su familia.