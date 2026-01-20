Jefferson Farfán se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica por la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón sigue dando que hablar. Esta vez, la atención se centró en Jefferson Farfán, quien fue interceptado por reporteros tras un concierto en el Estadio Nacional y se pronunció sobre lo sucedido.

Jefferson Farfán rompe su silencio

A la salida del concierto de Bad Bunny, las cámaras de un programa de espectáculos se acercaron a Jefferson Farfán para conocer su postura sobre la agresión sufrida por Samahara Lobatón. El periodista le preguntó directamente: "¿Qué opinas sobre estas acciones de Bryan contra Samahara?".

Sin dudarlo, la 'Foquita' respondió: "No hablo, no opino. No tengo nada que opinar". Pese a la insistencia del reportero, quien agregó: "Cobarde de repente por parte de Bryan", Jefferson Farfán mantuvo su postura: "No opino, no tengo nada que opinar".

Cuando el reportero volvió a insistir sobre el tema, Jefferson Farfán no dudó en responder: "Amiguito, no voy a hablar nada", cerrando así cualquier posibilidad de comentario.

La relación entre Farfán y Bryan Torres

La relación entre Jefferson Farfán y Bryan Torres ha sido muy comentada en medios de espectáculos. Ambos compartieron bastantes años de amistad.

En el programa El valor de la verdad, Samahara Lobatón reveló que Jefferson Farfán incluso se pronunció sobre su vínculo con Bryan Torres, enviándole un mensaje para que se alejara de ella.

"Cuando se supo que salía con Bryan, él le escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le decía que se abriera, que no saliera conmigo, que no quería meterse en problemas y que iba a armarle un ampay para que lo ampayen con otra mujer", contó Samahara Lobatón.

Caso sigue bajo investigación

El video de la agresión física de Bryan Torres a Samahara Lobatón ya está en manos de las autoridades correspondientes, luego de que Melissa Klug presentara la denuncia formal por violencia familiar.

La 'Blanca de Chucuito' detalló que la grabación, de veinte minutos, evidencia golpes, asfixia y hasta un intento de agresión con una plancha.

"Estoy actuando como madre porque no quiero sacar a mi hija de esa casa muerta", afirmó Melissa Klug, mostrando su preocupación por la seguridad de Samahara y sus nietas.

Ante la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón, Jefferson Farfán optó por mantener silencio y no emitir comentarios, dejando claro que no tiene nada que opinar sobre la situación que mantiene en investigación a las autoridades y genera amplia cobertura mediática.