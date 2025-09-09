Kate Candela detiene su concierto tras aparición de una rata: "¿De qué tamaño es?"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El concierto de Kate Candela durante la 58ª Semana Turística de Pisco se volvió inolvidable gracias a un inesperado incidente que sorprendió tanto a la cantante como al público. La artista tuvo que detener su presentación al notar la aparición de una rata entre los asistentes. Sin duda, un momento que nadie olvidará.

Kate Candela detiene su concierto

El pasado domingo 7 de septiembre, el Parque Zonal de Pisco se llenó de música y alegría con la presentación de Kate Candela, quien interpretaba en vivo su tema "La indecorosa" ante cientos de personas.

Todo marchaba con normalidad hasta que un detalle fuera de lo común captó la atención de la artista. Entre los gritos y la algarabía del público, Kate Candela se detuvo y preguntó sorprendida: "¿Qué pasa? ¿No pasa nada?".

Minutos después, el misterio se resolvió y la cantante no pudo contener un grito al confirmar lo que todos habían visto: "¡Una rata... ahhhh!". La reacción del público fue inmediata: algunos se alejaron, otros comenzaron a reír, y la artista se convirtió en el centro de una escena que rápidamente se volvió viral entre los asistentes.

La inesperada reacción de Kate Candela

Lejos de amedrentarse, Kate Candela decidió manejar la situación con humor, corriendo de un extremo del escenario al otro y bromeando con el público: "Me están mintiendo, ¿Yo, por qué corro?".

La artista continuó la interacción con comentarios divertidos hacia los asistentes: "Amiga, ¿de qué tamaño es? ¿Se fue? ¿Se fue al escenario? Señor, yo no le tengo miedo a las ratas".

Sin embargo, la cantante no dejó de lado la responsabilidad hacia los menores presentes. Al notar la presencia de niños cerca del incidente, pidió a la multitud: "Ahí había niños, por favor tengan cuidado. Los niños se suben a la reja, por favor, con cuidado. Hay que mantener un poquito de calma por los más pequeños".

Tras asegurarse de que todos los asistentes estuvieran a salvo y que no había riesgo para nadie, Kate Candela retomó su presentación y continuó con su espectáculo, demostrando profesionalismo.

La aparición de una rata en pleno show de Kate Candela sorprendió a todos los presentes y se convirtió en el momento más comentado de la noche. Con humor y también con preocupación por el público, la cantante logró controlar la situación y seguir con el concierto. El peculiar incidente terminó marcando la jornada en la Semana Turística de Pisco.