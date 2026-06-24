Korina Rivadeneira pide oraciones por familias venezolanas tras sismos de 7.1 y 7.5: "Dios los cuide"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira confesó que la preocupación y la incertidumbre se apoderaron de ella, luego de los dos fuertes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que sacudieron Venezuela. A través de sus redes sociales, la actriz y modelo venezolana compartió un emotivo mensaje en el que pidió oraciones para sus compatriotas y expresó su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia.

Korina preocupada por su familia

La también conductora contó que vivió momentos de profunda angustia tras perder comunicación con algunos de sus familiares. Durante varias horas no logró conocer el estado de su padre y una de sus tías, situación que la llevó a experimentar la desesperación que sienten miles de personas cuando una catástrofe golpea inesperadamente a sus seres queridos.

Afortunadamente, con el paso del tiempo pudo confirmar que ambos se encontraban a salvo. Sin embargo, la experiencia la marcó profundamente y la llevó a reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchas familias venezolanas que aún permanecen a la espera de noticias luego de los movimientos telúricos registrados en distintas zonas del país.

"Pasé casi una hora sin saber nada de mi papá ni de mi tía. Una hora que se sintió eterna. Mirar el teléfono una y otra vez, esperar una respuesta, imaginar escenarios. Gracias a Dios pude saber que están bien", escribió.

Korina pide oraciones por sus compatriotas

Por ello, Korina utilizó sus plataformas digitales para hacer un llamado a la unidad y la empatía. La artista pidió a sus seguidores mantener en sus pensamientos y oraciones a quienes continúan atravesando momentos de incertidumbre, miedo y preocupación por el bienestar de sus familiares.

"Pero esa angustia me hizo pensar en tantas familias venezolanas que esta noche siguen esperando una llamada, una noticia o simplemente la tranquilidad de saber que sus seres queridos están a salvo", expresó.

Korina preocupada por su familia tras sismos en Venezuela

Además, aprovechó la ocasión para recordar la difícil situación que viven muchos venezolanos residentes en el extranjero. En ese sentido, solicitó comprensión hacia quienes trabajan lejos de su país y necesitan tiempo para comunicarse con sus familiares durante una emergencia de esta magnitud.

"Hagamos una oración por Venezuela. Por quienes tienen miedo. Por quienes están lejos de sus familias. Por quienes no saben qué pasará mañana. Por quienes necesitan esperanza, fortaleza o un milagro", concluyó.

Es así que, el mensaje de Korina generó numerosas muestras de apoyo entre sus seguidores y volvió a poner en evidencia el impacto emocional que dejan los desastres naturales. Su testimonio reflejó el dolor, la preocupación y la esperanza de miles de venezolanos que, incluso a la distancia, permanecen pendientes de sus seres queridos.