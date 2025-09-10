Beéle rompe su silencio tras la filtración del video con Isabella Ladera: "Abstenerse de compartir el material"

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El lunes, la filtración de un video íntimo de Isabella Ladera y Beéle acaparó la atención de la prensa internacional. La influencer venezolana confirmó la veracidad del material y señaló al cantante colombiano como responsable de lo que calificó como "una de las traiciones más crueles" de su vida. Hasta entonces, él no había emitido pronunciamiento alguno, pero al día siguiente decidió pronunciarse.

El comunicado oficial de Beéle

La mañana del martes, Beéle decidió romper el silencio. Lo hizo a través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram por medio de su equipo legal.

En el documento se lee: "Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas".

El texto aclara que el artista, cuyo verdadero nombre es Brandon de Jesús López Orozco, no tuvo participación en la filtración: "No filtró dicho material ni participó en su divulgación", subraya el mensaje. Además, se sostiene que "su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza".

Acciones legales en marcha

El comunicado también detalla los pasos que el equipo de Beéle ya puso en marcha. Entre ellos, la denuncia formal ante las autoridades de Estados Unidos, donde se iniciará un proceso policial y civil para dar con los responsables de la obtención y difusión del archivo íntimo.

Asimismo, se informó que se han solicitado medidas a las principales plataformas digitales y servicios de internet para eliminar el video de la red.

El objetivo es impedir que se siga compartiendo el contenido, al mismo tiempo que se asegura la preservación de pruebas necesarias para identificar a quienes participaron en su distribución.

El texto también incluye un mensaje dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación: "Hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas".

Como cierre, el comunicado recalca la postura del artista con una frase clave: "Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad".

Beéle rompe su silencio después de que la filtración del video con Isabella Ladera se convirtiera en tema internacional. En su comunicado, insiste en que no tiene vínculo con la divulgación del material y anuncia acciones legales en Estados Unidos contra quienes resulten responsables.