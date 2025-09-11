Maju Mantilla toma decisión drástica tras presunta infidelidad con productor de 'Arriba mi gente'

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla se encuentra en el centro de todas las miradas luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, dejara entrever una presunta infidelidad con su productor de Arriba mi gente. La reina de belleza ha tomado una decisión drástica para mantenerse alejada de la polémica que se desató en redes sociales y medios de comunicación.

Maju en polémica por presunta infidelidad

Todo comenzó cuando Magaly TV, La Firme emitió un informe el 10 de septiembre que detallaba una presunta relación extramatrimonial entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado a su programa Arriba mi gente. El reportaje provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, no tardó en responder ante la prensa sobre los rumores que vinculaban a su esposa con el productor. "Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores", señaló el deportista.

Además, confirmó haberlos encontrado juntos en ocasiones, aunque sin dar mayores detalles. Su intento de diálogo con Rodríguez Portugal no tuvo respuesta: "He tratado de hablar con él, pero no da la cara. Es un tema que no me compete", indicó.

Maju Mantilla y su drástica decisión

Mientras la polémica crecía, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los seguidores de Maju Mantilla salieron a apoyarla con mensajes como "Maju, todo el Perú contigo" y "Sigue brillando y adelante", intentando respaldarla frente a las críticas.

Ante los masivos comentarios, Maju Mantilla decidió tomar una medida radical: cerrar los comentarios en todas sus cuentas.

Maju se presenta en 'Arriba mi Gente'

Tras las declaraciones de Gustavo Salcedo en Magaly TV, La Firme, donde dejó entrever una posible infidelidad de Maju Mantilla con el productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, la reina de belleza decidió presentarse en el programa matutino de Latina.

En su intervención inicial, Maju Mantilla prefirió no referirse a las acusaciones de presunta infidelidad. Sus compañeros, Santi Lesmes y Karina Borrero, tampoco tocaron el tema al inicio del programa.

El equipo de Arriba mi gente inició la edición del 11 de septiembre enfocándose en las noticias más importantes del día; entre ellas, comentaron sobre el popular pan con chicharrón, que compite en el Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos.

