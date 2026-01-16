Los Mirlos reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por su aporte a la cumbia en el Perú

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Orgullo nacional. El Ministerio de Cultura otorgó a la legendaria agrupación de cumbia peruana Los Mirlos la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura, en reconocimiento a su histórica contribución al desarrollo cultural y a la música en el país.

Ministerio de Cultura reconoce contribución artística de Los Mirlos

Este reconocimiento fue publicado este viernes 16 de enero mediante Resolución Ministerial en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, y destaca la trayectoria artística de la agrupación amazónica, que ha trascendido generaciones y fronteras de manera significativa.

La Personalidad Meritoria de la Cultura es el reconocimiento que otorga el Ministerio de Cultura tanto a personas naturales o jurídicas, como a organizaciones tradicionales, que han realizado un aporte significativo al desarrollo de la cultura del Perú.

Según los considerandos de la resolución, la aclamada agrupación fundada en 1973 en Moyobamba "es considerada pionera y principal referente de la cumbia que se elabora en la Amazonía peruana".

"Con más de cinco décadas de trayectoria, han difundido internacionalmente la riqueza musical de dicho ámbito, consolidándose como embajadores culturales del departamento de San Martín", se lee en el documento.

Como parte del sustento de la distinción, el Mincul señaló que sus canciones son parte del "repertorio colectivo del país" y que han permitido asegurar la "vigencia y transmisión de la identidad amazónica", situando al Perú en la escena musical a nivel mundial.

También resaltaron que los músicos peruanos han sido objeto de estudios académicos, reediciones internacionales y colaboraciones con diferentes artísticas de otros géneros y de distintas partes del mundo, reafirmándolos como embajadores culturales.

La Resolución Ministerial N° 107-2016-MC cuenta con la firma del ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño.

Hito en el 2025: Primera agrupación de cumbia en el Festival Coachella

Además, recordaron que Los Mirlos han sido los representantes del Perú "en importantes escenarios internacionales", por lo que son reconocidos como una de las "agrupaciones más influyentes de la música latinoamericana".

Como se recuerda, los intérpretes de 'La danza de los Mirlos' tuvieron una histórica participación en el mundialmente reconocido Festival de Coachella 2025, que se llevó a cabo el pasado 11 de abril del 2025 en California, siendo el primer grupo peruano de su género en tocar en el evento.

Durante el magno evento, los liderados por Jorge Rodríguez Grández compartieron escenario con estrellas como las cantantes estadounidenses Lady Gaga y Missy Elliot, e incluyeron clásicos como 'Sonido Amazónico' y un cover de 'We Will Rock You' de la emblemática banda Queen.