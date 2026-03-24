Murió querida actriz de la película 'Superman' tras batallar por varios años con dura enfermedad

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una actriz recordada por su participación en 'Superman' falleció tras batallar por varios años contra una dura enfermedad. La noticia fue revelada por una amiga cercana a través de las redes sociales a través de un sentido mensaje.

Falleció querida actriz de 'Superman' a causa de dura enfermedad

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras conocer que la actriz estadounidense Valerie Perrine murió el lunes 23 de marzo a los 82 años en su domicilio de Beverly Hills, en Los Ángeles, tras batallar por varios años con el párkinson, enfermedad que le fue diagnosticada hace 15 años.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer por su amiga Stacey Souther mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook en la que afirmó que tras la partida de la estrella de Hollywood el mundo será menos bello.

"Con profunda tristeza les comunico la desgarradora noticia de la partida de Valerie. Enfrentó la enfermedad de Parkinson con una valentía y compasión increíbles, sin quejarse jamás. Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo, ¡y qué vida tan magnífica! El mundo se siente menos bello sin ella. Te amo, Valerie. Nos vemos al otro lado", se lee.

Además, Southern, quien también es directora del documental Valerie (2019) en el que muestra la lucha de Valerie Perrine contra el párkinson, recurrió a la página GoFundMe, en la que impulsó una campaña para la recaudación de fondos para cubrir los gastos del funeral y cumplir el último sueño de la artista.

En tal sentido, explicó que esta iniciativa se dio debido al gran anhelo que tenía la intérprete escénica de ser enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, localizado en Hollywood Hills. De acuerdo al mensaje difundido cada aporte económico será destinado directamente a ese objetivo.

De la nominación al Oscar, al estrellato con 'Superman'

La actriz Valerie Perrine nació en 1943 en Galveston, Texas, y creció en el seno de una familia itinerante debido a que su padre fue millitar. Sus primeros pasos en el arte fue su acercamiento con la música tras formar parte de un coro, previo a lanzarse al mundo del cine en la década de 1970.

Su carrera inició con la película Lenny (1974) la cual le valió una nominación al Oscar como mejor actriz. Año más tarde se consagró al interpretar a Eve Teschmacher, la secretaria del villano Lex Luthor en las películas de Superman (1978) y Superman II (1980) protagonizadas por Christopher Reeve.

Como vemos, el mundo del espectáculo se encuentra de luto tras conocerse que la actriz Valerie Perrine, querida actriz que participó en 'Superman' falleció a los 82 años tras batallar por varios años con el párkinson.