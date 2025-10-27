Nadeska Widausky confiesa LUJOSOS regalos que le hizo Christian Cueva a escondidas de Pamela López

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Escándalo! Nadeska Widausky decidió contarlo todo e incluso revelar el "choque y fuga" que tuvo con Christian Cueva cuando él aún mantenía una relación con Pamela López. La modelo también se animó a dar a conocer los lujosos regalos que le realizó el futbolista.

Christian Cueva le fue infiel a Pamela López con Nadeska

Christian Cueva se encuentra nuevamente en el 'ojo de la tormenta'. Pues bien, Nadeska Widausky fue la nueva invitada del programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) para exponer alguno de los duros momentos que le tocó vivir desde muy joven; sin embargo, lo que dejó a más de uno sorprendido fue cuando llegó el momento de confesar si tuvo un 'affaire' con el popular 'Aladino'.

Fue la pregunta 2 que pone en la mira de la farándula al futbolista peruano: "¿Le fue infiel Cueva a Pamela contigo?", sin dudarlo, Nadeska respondió con un contundente "sí", pero aclarando que fue cuando él aún estaba en una relación con Pamela López. La exbailarina contó que no tenía planeado involucrarse con él, pero aseguró que el deportista la convenció con su actitud directa mientras ambos compartían unas cervezas en un departamento de Miraflores.

"Hizo una reunión en un departamento en Miraflores, al que yo llegué, tomamos, departimos, me cayó súper bien, es gracioso, de barrio y me gustó mucho su compañía", arrancó contando, para seguidamente agregar que al sentirse cansada decidió ir a la habitación, sin imaginar que al rato, Cueva ingresara y se le insinuara: "No era mi intención estar con él, pero se terminó dando. Yo no lo tuve planeado. Me dijo que le gustaba y quería compartir conmigo íntimamente, y se dio".

El lujoso regalo de Christian Cueva a Nadeska Widausky

Pero no todo quedó ahí, ya que según Nadeska Widausky, 'Cuevita' se habría obsesionado con ella tras ese encuentro casual cuando él aún jugaba en Al Fateh en Europa, entre los años 2021 y 2023.

Sentada en el sillón rojo, la exbailarina reveló que 'Aladino' le llegó a regalar $1,000 en una ocasión e incluso la invitó a Emiratos Árabes y le realizaba videollamadas a espaldas de Pamela López, la madre de sus tres hijos. Sin embargo, ella descartó haber aceptado el viaje porque en ese entonces ya mantenía una relación sentimental con otro hombre que le ofrecía más estabilidad económica.

"Él me invitaba a los Emiratos. Me decía ven. Yo no quería ir porque en ese momento yo estaba con otra persona y él me daba muchísimo, entonces yo ya tenía algo muy seguro. (¿Más que mil dólares?) por supuesto. Entonces dije, yo no voy a perder mi tiempo", indicó ante las cámaras de televisión.

En resumen, se reveló otra aparente infidelidad de Christian Cueva. Nadeska Widausky se presentó en 'EVDLV' y sorprendió al confirmar que tuvo un encuentro íntimo con el futbolista y que incluso él le regaló mil dólares y viajar a Emiratos Árabes, pese a que mantenía aún su matrimonio con Pamela López.