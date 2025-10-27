¿Tuvieron un 'affaire'? Nadeska Widausky aclara qué pasó tras conocer a Jefferson Farfán en su "búnker"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nadeska Widausky contó su verdad sobre su visita al 'búnker' de Jefferson Farfán y aclaró si pasó algo o no con el exfutbolista: ¿surgió algún tipo de relación? La modelo causó gran revuelo en la farándula peruana con su respuesta.

Nadeska Widausky y su vínculo con Jefferson Farfán

La modelo peruana, Nadeska Widausky, dejó a más de uno de sus seguidores impactado con sus revelaciones en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV), el último domingo 26 de octubre. Pues bien, no solo confesó que tuvo un encuentro íntimo con Christian Cueva cuando él aún estaba en una relación con Pamela López y que, incluso, él le regaló mil dólares y hasta la invitó a viajar a Emiratos Árabes, sino que el nombre de otro exjugador de la Selección Peruana resonó en el programa.

Una de las preguntas en el polígrafo estuvo relacionada con Jefferson Farfán, quien actualmente mantiene una romance con Xiomy Kanashiro. La exbailarina contó que llegó de casualidad a la casa del exjugador de Alianza Lima, en el pasado, porque la orquesta donde ella trabajaba había sido contratada para ofrecer un show.

Ella aceptó sin imaginar que la aparente vivienda sería el famoso "búnker" de la 'Foquita'. "Llegué por casualidad, iba acompañando a una orquesta, me dijeron vamos tenemos una presentación de cuatro horas en un lugar equis. Les dije okay, y cuando llegué no sabía que era la casa de él", indicó en un inicio Nadeska.

Seguidamente, relató que al ingresar al lugar, Farfán se le acercó y siempre fue muy respetuoso con ella y le invitó junto a otros amigos una bebida alcohólica.

¿Modelo tuvo un 'affaire' con la 'Foquita' Farfán?

Como era de esperarse, la interrogante de si pasó algo más dentro del búnker no tardó en aparecer. Ante ello, Nadeska negó cualquier relación amorosa o un encuentro íntimo con el exfutbolista. Incluso, aseguró que tras este encuentro en la misma casa de Jefferson Farfán, él le escribió al Instagram, pero "no se dio una amistad, fue más una pequeña comunicación".

También se animó a señalar en 'EVDLV' que a los días de verlo en el búnker, un amigo suyo le escribió diciendo que Farfán le mandaba saludos, pero ella solo atinó a responderle con un simple "gracias". Con ello descartó cualquier interés por el hijo de 'Doña Charo'.

"Un amigo me dijo: 'Fuiste al búnker. Estoy con él. Te manda saludos' y le puse: 'gracias'. Fue todo lo que respondí. No di pie a más. Nunca se dio nada. No pasa nada con él, no me interesa ni me interesó", concluyó.

En resumen, la modelo peruana, Nadeska Widausky confesó cómo llegó a conocer a Jefferson Farfán y cuál fue su vínculo tras visitar el 'búnker'. La joven dejó en claro que nunca tuvo interés alguno por el exfutbolista.