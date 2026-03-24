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Onelia afirma que Said Palao le habría sido infiel a Alejandra Baigorria en su despedida de soltero: "Hay videos"

Onelia Molina revela nuevos detalles sobre presunta infidelidad de Said Palao durante su despedida de soltero en Medellín, mientras Alejandra Baigorria busca pruebas en medio de la polémica.

Onelia afirma que Said le habría sido infiel a Alejandra Baigorria en Medellín
Onelia afirma que Said le habría sido infiel a Alejandra Baigorria en Medellín (Composición Exitosa)

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/03/2026

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Onelia Molina volvió a soltar una bomba en medio de la crisis matrimonial que viven Alejandra Baigorria y Said Palao, tras el ampay que protagonizó el constructor en Argentina. La ex de Mario dejó entrever que Said le habría sido infiel a la empresaria textil durante su despedida de soltero en Medellín, adonde viajó con su grupo de amigos, incluidos los mismos con los que fue a Buenos Aires.

¿Said le fue infiel a Alejandra?

Según informó el programa Magaly TV, la firme, Onelia se comunicó con uno de sus reporteros para contar nuevos detalles sobre el viaje que el grupo de amigos hizo a Medellín el año pasado, para celebrar la despedida de soltero de Said. Allí también habrían estado acompañados de mujeres, a las cuales Onelia calificó como "damas de compañía".

Sin embargo, lo más polémico fue cuando confesó que Said habría estado con otras mujeres en su Airbnb en Medellín. "En el Airbnb ahí pasaron cosas, y en la despedida de Said también. O sea, esa fue la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos", le dijo al reportero de Magaly.

Asimismo, aseguró que, producto de ese viaje, se destruyó una relación: la de Diego Rodríguez y Tammy Parra, quienes llevaban aproximadamente un año juntos. Sin embargo, la influencer mexicana habría decidido ponerle fin a su romance tras encontrar pruebas de que el grupo de amigos invitó a mujeres al Airbnb, las cuales habrían sido vistas en el iPad de Diego.

Finalmente, Molina dijo que Alejandra está muy afectada por la situación y que, a toda costa, quiere ver pruebas contundentes de la supuesta infidelidad de Said. Incluso, estaría pensando viajar a Argentina para hablar con las chicas que el grupo de amigos contrató para pasar el fin de semana.

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