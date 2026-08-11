Magaly cuestiona a Jefferson Farfán por regalar departamento y no priorizar a su hija con Darinka

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a poner a Jefferson Farfán en el centro de la polémica luego de cuestionar una de sus recientes muestras de generosidad. Esta vez, la conductora criticó que el exfutbolista haya comprado un departamento para una joven promesa vinculada a su entorno familiar, mientras usuarios consideran que debería tener un gesto similar con su hija junto a Darinka Ramírez.

El comentario surgió después de que seguidores de Farfán cuestionaran en redes sociales la decisión de regalarle un inmueble a un joven con futuro en el fútbol. Para Magaly, este gesto llamó especialmente la atención porque, desde su perspectiva, el exjugador podría priorizar el bienestar de su pequeña hija y asegurarle una propiedad pensando en su futuro.

Magaly encara a Farfán por departamento

En otro momento, la conductora recordó la reparación civil de 350 mil soles que Farfán tuvo que pagarle tras el proceso judicial que ambos protagonizaron. A partir de ello, señaló que ese monto podría haber sido utilizado para cubrir la inicial de un departamento para su hija o, al menos, una parte importante de la propiedad.

"Mira, con la plata que yo le pagué de la reparación civil, bien pudo pagar la cuota de la inicial de un buen departamento para su hija o pagar la mitad de un departamento para su hija porque es para la pequeña y no para Darinka", expresó.

En ese sentido, Magaly consideró que la prioridad debería ser la menor y no Darinka Ramírez. La periodista cuestionó que Farfán destine importantes recursos a personas cercanas a su entorno, mientras en redes sociales algunos usuarios esperan que también demuestre ese mismo nivel de generosidad con su propia familia.

Asimismo, Medina puso en duda que este tipo de acciones logren mejorar la percepción que el público tiene actualmente sobre el exfutbolista. Según su análisis, regalar un departamento podría ser visto como una manera de proyectar una imagen solidaria y mostrar que mantiene un buen corazón frente a sus seguidores.

"La gente no ha sido compasiva con él. La gente no es tonta, la gente sabe que hace esto para promocionar su imagen venida a menos", sentenció.

Es así que, la crítica de Magaly Medina reavivó la polémica alrededor de Jefferson Farfán, esta vez por el departamento que decidió regalar a una joven promesa del fútbol. La conductora consideró que el exfutbolista debería priorizar a su hija con Darinka Ramírez, mientras cuestionó que sus gestos de generosidad también podrían buscar mejorar su imagen pública.