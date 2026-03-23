Magaly promete nueva REVELACIÓN tras ampay de Said Palao en Argentina: "Atenta, Alejandra"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace una semana, cuando Magaly TV, La Firme lo ampayó en una fiesta, a bordo de un yate en Argentina, acompañado de varias mujeres. Ahora, el programa anunció que revelará nuevos detalles del polémico viaje de amigos, los cuales podrían ser determinantes para la decisión que tomará Alejandra Baigorria respecto a su matrimonio.

Magaly anuncia nuevo destape tras ampay

Durante la edición de su más reciente programa, Magaly hizo un análisis de todo lo que ha pasado el fin de semana, luego de que Said le pidiera perdón públicamente a Alejandra y ella confesara que se está tomando un tiempo para procesar lo sucedido y tomar una decisión sobre la familia que ha estado construyendo con él.

Magaly, incluso, le recomendó a Alejandra que siga los consejos que alguna vez escribió en un libro que publicó luego de terminar su relación con Mario Hart. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando presentó el nuevo avance de su programa de mañana, que promete dar mucho de qué hablar.

"¡Mañana en Magaly TV, La Firme! Una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del 'operativo Argentina'", se le escucha decir al narrador. Magaly, por su lado, no pudo dejar de opinar y sugirió que estaría directamente vinculado con Said, ya que le pidió a Alejandra que esté al pendiente.

"Nosotros somos supersticiosos. Como el ampay no lo pasamos el lunes, sino el martes, por eso esta información no se la vamos a dar hoy, sino mañana. Estén atentos, atenta Alejandra, para que luego no digas que la gente te hizo tomar una decisión , aunque finalmente tomarás la decisión que te dé la gana. Aquí no somos psicólogos", concluyó.

Said y Alejandra reaparecen juntos

En un video publicado hace unas horas, Said inicia haciendo una pregunta relacionada con Semana Santa. Enseguida, Alejandra le responde y el clip continúa con ambos sentados frente al mar, participando de un juego de mesa junto a su hija.

Al parecer, se trata de un video promocional que Said tenía pactado publicar desde hace algún tiempo. Sin embargo, lo que más llama la atención es que Alejandra soltó algunas frases. "Eso no puede ser, esa no vale. Aquí nadie se salva", dijo en determinado momento, con una gran sonrisa.

Es así que, el avance ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan conocer más detalles del polémico viaje. Mientras tanto, Alejandra Baigorria continúa evaluando su relación con Said Palao, en medio de opiniones divididas y una creciente presión mediática que podría influir en su decisión final.