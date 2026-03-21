RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Expresa apoyo

Onelia Molina sorprende con inesperado mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao

Luego de que el ampay de Said Palao generara una ola de comentarios, Onelia Molina dejó a más de uno sorprendido al enviar un inesperado mensaje de respaldo a Alejandra Baigorria.

Onelia Molina respalda a Ale Baigorria
Onelia Molina respalda a Ale Baigorria (Composición Exitosa)

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 21/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras el revuelo mediático generado por el ampay de Said Palao, Onelia Molina sorprendió al expresar su apoyo a Alejandra Baigorria, dejando en claro que comprende lo que atraviesa la empresaria y marcando así un giro inesperado en medio de la polémica.

Onelia Molina respalda a Ale Baigorria

En medio de la tensión generada por su reciente separación de Mario Irivarren, Onelia Molina reapareció en el programa Esto es guerra, donde decidió no esquivar el tema y pronunciarse por primera vez sobre Alejandra Baigorria.

La odontóloga sorprendió al mostrarse empática con la 'Gringa de Gamarra', quien se ha visto envuelta en el escándalo tras el ampay de Said Palao. Con un tono sereno, Onelia Molina dejó en claro que entiende el momento complicado que atraviesa la empresaria.

"Sí, claro que sí. Yo más que nadie sé lo que puede sentir y es difícil", expresó, dejando entrever que sus propias experiencias le permiten conectar con la situación de Ale Baigorria.

@americatelevision ¡LA APOYA! Onelia se pronunció sobre Alejandra y le da su sororidad ya que ella más que nadie sabe lo que puede estar sintiendo. De lunes a viernes a las 11:00 am no te pierdas #MásEspectáculos [Mira los programas completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO ♬ sonido original - América Televisión

Mario Irivarren: Revelan a dónde viajó tras ampay que marcó el fin de su relación con Onelia Molina
Lee también

Mario Irivarren: Revelan a dónde viajó tras ampay que marcó el fin de su relación con Onelia Molina

Ale lanza advertencia a Mario Irivarren

En una reciente entrevista, Alejandra Baigorria lanzó una advertencia directa a Mario Irivarren, asegurando que hasta ahora ha preferido mantener el silencio por respeto a la amistad que los unía. Sin embargo, dejó entrever que eso podría cambiar muy pronto.

"Mario era mi amigo, por eso yo callé muchas cosas, en algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia", expresó la 'Gringa de Gamarra'.

Alejandra Baigorria sobre maternidad

Alejandra Baigorria también descartó que su deseo de convertirse en madre dependa de su relación sentimental y dejó en claro que está preparada para asumir la maternidad de manera independiente.

Laura Spoya pide DISCULPAS PÚBLICAS a Onelia Molina tras bromear con ampay de Mario Irivarren
Lee también

Laura Spoya pide DISCULPAS PÚBLICAS a Onelia Molina tras bromear con ampay de Mario Irivarren

"Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y tengo 16 óvulos congelados. Puedo contactarme con el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola", afirmó.

La empresaria también señaló que ha dejado atrás etapas de dependencia emocional y que hoy se siente una mujer más madura, capaz de tomar sus propias decisiones con total seguridad.

"No considero que tenga apego emocional ni que vaya a perdonar a nadie por querer ser madre. Soy independiente y tengo todo para ser feliz", sostuvo.

De esta manera, Onelia Molina sorprendió con un inesperado mensaje de respaldo a Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao, dejando en claro su empatía y marcando distancia de la polémica al centrarse únicamente en el lado emocional del momento.

Temas relacionados Alejandra Baigorria Ampay espectáculos farándula Onelia Molina Said Palao

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA