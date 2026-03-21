Onelia Molina sorprende con inesperado mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el revuelo mediático generado por el ampay de Said Palao, Onelia Molina sorprendió al expresar su apoyo a Alejandra Baigorria, dejando en claro que comprende lo que atraviesa la empresaria y marcando así un giro inesperado en medio de la polémica.

Onelia Molina respalda a Ale Baigorria

En medio de la tensión generada por su reciente separación de Mario Irivarren, Onelia Molina reapareció en el programa Esto es guerra, donde decidió no esquivar el tema y pronunciarse por primera vez sobre Alejandra Baigorria.

La odontóloga sorprendió al mostrarse empática con la 'Gringa de Gamarra', quien se ha visto envuelta en el escándalo tras el ampay de Said Palao. Con un tono sereno, Onelia Molina dejó en claro que entiende el momento complicado que atraviesa la empresaria.

"Sí, claro que sí. Yo más que nadie sé lo que puede sentir y es difícil", expresó, dejando entrever que sus propias experiencias le permiten conectar con la situación de Ale Baigorria.

Ale lanza advertencia a Mario Irivarren

En una reciente entrevista, Alejandra Baigorria lanzó una advertencia directa a Mario Irivarren, asegurando que hasta ahora ha preferido mantener el silencio por respeto a la amistad que los unía. Sin embargo, dejó entrever que eso podría cambiar muy pronto.

"Mario era mi amigo, por eso yo callé muchas cosas, en algún momento sabrán todos qué es lo que realmente pasó, todos, inclusive Onelia", expresó la 'Gringa de Gamarra'.

Alejandra Baigorria sobre maternidad

Alejandra Baigorria también descartó que su deseo de convertirse en madre dependa de su relación sentimental y dejó en claro que está preparada para asumir la maternidad de manera independiente.

"Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y tengo 16 óvulos congelados. Puedo contactarme con el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola", afirmó.

La empresaria también señaló que ha dejado atrás etapas de dependencia emocional y que hoy se siente una mujer más madura, capaz de tomar sus propias decisiones con total seguridad.

"No considero que tenga apego emocional ni que vaya a perdonar a nadie por querer ser madre. Soy independiente y tengo todo para ser feliz", sostuvo.

De esta manera, Onelia Molina sorprendió con un inesperado mensaje de respaldo a Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao, dejando en claro su empatía y marcando distancia de la polémica al centrarse únicamente en el lado emocional del momento.