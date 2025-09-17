RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
¿Secreto expuesto?

Sale a la luz el presunto lugar secreto entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez

La polémica en torno a Maju Mantilla sigue creciendo día a día. Ahora se habla de un presunto lugar secreto donde se veía con su productor Christian Rodríguez.

¿Dónde se veían Maju y su productor a escondidas?
¿Dónde se veían Maju y su productor a escondidas? (Composición Exitosa)

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 17/09/2025

Cuando parecía que ya se había contado todo sobre el escándalo de Maju Mantilla, aparece una revelación que sacude la historia. El periodista Christian Bayro reveló que la exreina de belleza y su productor Christian Rodríguez habrían escogido un presunto lugar secreto para verse, lejos de cámaras, fans y, sobre todo, de Gustavo Salcedo.

¿Dónde se veían Maju y su productor a escondidas?

El último en soltar una bomba sobre este caso ha sido el periodista Christian Bayro, conductor del programa digital de farándula Chimi churri

Bayro reveló que Maju Mantilla y su productor no se habrían visto en lugares públicos como restaurantes, cines o centros de entretenimiento, sino en un espacio mucho más privado.

"Me dijeron dónde se reunía esta parejita. No era un restaurante, no era al fondo del cine, no era ningún sauna. Esta parejita se encontraba en la casa de alguien", afirmó Christian Bayro en vivo, dejando boquiabiertos a los espectadores.

Aunque evitó dar direcciones exactas o nombres, deslizó que el dueño del inmueble sería alguien muy cercano a la ex Miss Mundo. "Es más que un conocido, casi como un hermano o hermana para Maju", añadió, alimentando la curiosidad del público.

Esposo de Maju Mantilla rastreaba su ubicación

Pero si de tensión hablamos, nadie vive esta situación tan de cerca como Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. Según lo difundido por distintos programas de espectáculos, el empresario habría tenido conocimiento de estos encuentros desde hace tiempo.

Todo se habría descubierto gracias al acceso que tenía a la ubicación en tiempo real de la conductora de Arriba mi gente, lo que le permitió seguir algunos de sus movimientos sin que ella lo supiera, según reveló Christian Bayro.

"Maju, te lo digo a ti, no sé cómo ha hecho el señor salcedo, pero él tiene todas tus comunicaciones, ubicaciones, no sabemos cómo lo ha logrado, pero sí podemos dar fe de que te tiene, te tenía chequeada a ti y a Christian", dijo Bayro.

El escándalo ha puesto a Maju Mantilla en el centro de la tormenta mediática. Aunque la ex Miss Mundo ha negado tajantemente cualquier infidelidad, lo cierto es que el caso sigue creciendo y cada declaración, filtración o revelación enciende aún más el fuego.

Con las revelaciones de Chimi churri, el caso de Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez tomó otro rumbo. Christian Bayro afirmó que la pareja habría tenido encuentros en una casa privada lejos de cámaras y testigos.

