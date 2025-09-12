Maju Mantilla y su INESPERADO pedido tras ser acusada de serle infiel a Gustavo Salcedo

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Completamente fastidiada! Maju Mantilla realizó un inesperado pedido ante las cámaras de televisión tras ser acusada de haberle sido infiel a su aún esposo, Gustavo Salcedo. La exMiss Mundo se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras las recientes declaraciones del padre de su hijo.

Misterioso pedido de Maju Mantilla tras el escándalo

Esta semana, Maju se ha visto envuelta en un reciente escándalo, luego de que el programa 'Magaly TV: La Firme' asegurara que Gustavo Salcedo habría confirmado que la exreina de belleza le habría sido infiel con el productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez Portugal, por casi dos años. Incluso, el empresario declaró ante las cámaras de televisión que los encontró en el auto de ella.

Además, Magaly Medina sostuvo que Salcedo encontró chats comprometedores que no dejan bien parada a Maju, ya que los mensajes habrían sido escritos como si no fuera una mujer casada. Asimismo, señalaron que esta presunta infidelidad ocurrió mucho antes del famoso ampay al empresario en un spa del hotel Westin con Mariana de la Vega.

Tras estas fuertes acusaciones, Maju Mantilla no pudo evitar ser abordada por la prensa para saber su opinión y que respondiera sobre si era cierto o no lo que se dice de ella y el presunto affaire con el productor de televisión. En ese marco, al ser interceptada al momento de subir a su auto, la exMiss Mundo, con la serenidad que la caracteriza, realizó un breve, pero tajante pedido.

"No hablen, no especulen y digan cosas que no son", expresó con una mirada fija, en su intento de solicitar a los medios de comunicación y seguidores que, por respeto a su familia, dejen de lado los rumores infundados sobre su vida privada.

Maju y su advertencia a Gustavo Salcedo

Previamente a ello, Maju tomó un breve momento del espacio donde conduce en las mañanas para lanzar un potente mensaje a Gustavo Salcedo por ventilar su vida privada ante los medios.

Visiblemente molesta y con la voz entrecortada, le pidió a su aún esposo que respetara la conciliación que ambos firmaron para no hablar del uno del otro ni dar detalles sobre el motivo de su separación, que como se recuerda fue anunciada por el empresario en redes sociales con un comunicado.

"Como siempre lo he dicho y lo sostengo, yo jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque he dicho que los voy a resolver en mi privacidad. Gustavo y yo hemos firmado una conciliación, ahí nos comprometemos de no hablar el uno del otro, de no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia", indicó en un inicio.

Recuerda el ampay de Gustavo Salcedo en 2023

La presentadora mencionó que, a diferencia de las acusaciones que hoy enfrenta, ella en su momento no se expresó públicamente cuando se difundieron imágenes comprometedoras de su aún esposo en 2023.

"En ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio. Yo no mandé indirectas, no lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí", agregó.

En definitiva, mientras las redes sociales y los medios continúan especulando sobre la supuesta infidelidad, Maju Mantilla optó por realizar un inesperado pedido: frenar los rumores tras las fuertes declaraciones de Gustavo Salcedo.