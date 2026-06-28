Pamela López revela que 'La Granja VIP' no se transmitió 24/7 y la producción encubrió peleas

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a encender la polémica tras el final de La Granja VIP. La exconcursante sorprendió al revelar detalles inéditos sobre lo que, según afirma, realmente ocurrió durante las grabaciones del reality. Sus declaraciones pusieron en duda la transparencia del programa y reavivaron el debate entre los seguidores del formato.

Durante una entrevista concedida al pódcast Eso Háblalo, la trujillana aseguró que el reality no mostró todo lo sucedido dentro de la convivencia. Según explicó, varias escenas fueron editadas y nunca llegaron a emitirse, pese a que, a su juicio, involucraban situaciones mucho más delicadas que otras que sí fueron difundidas al público.

Pamela López sostuvo que incluso hubo enfrentamientos físicos entre algunos participantes, por lo que la producción tuvo que intervenir para evitar que los conflictos escalaran. De acuerdo con su versión, esas imágenes fueron retiradas de la edición final, lo que le generó una profunda decepción al considerar que los televidentes no conocieron todo lo ocurrido.

Además, la expareja de Christian Cueva también cuestionó una de las principales promesas del programa. Afirmó que la supuesta transmisión ininterrumpida las 24 horas del día nunca existió realmente y que, por el contrario, hubo varios momentos que fueron interrumpidos o simplemente no se mostraron a la audiencia.

Finalmente, Pamela López dejó entrever que algunas escenas habrían sido eliminadas para evitar perjudicar la imagen de determinados concursantes. Aunque aclaró que se trata de una presunción personal, insistió en que el público recibió una versión incompleta de la convivencia y que muchos de los episodios más tensos jamás fueron vistos por quienes siguieron el reality.